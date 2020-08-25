Торжественные линейки 1 сентября пройдут в 75 субъектах России

Москва, 25 августа. Торжественные школьные линейки 1 сентября пройдут в 75 субъектах России. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Во вторник министр провел онлайн-встречу с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым, во время которой обсуждалась готовность школ к началу учебного года в новых условиях.

«Практически во всех регионах будут линейки, за исключением 10 регионов. Это сами регионы принимают решения. Праздник 1 сентября будет», — приводит слова Кравцова пресс-служба Миронова.

Глава Минпросвещения также сообщил, что школы во всех субъектах готовы к приему детей с соблюдением требований Роспотребнадзора. По его словам, последние были адаптированы для учебных заведений в результате достижения компромисса с надзорным ведомством.

Учебный процесс в этом году начнется в обновленном формате, поскольку по-прежнему необходимо соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. Федеральное агентство новостей подготовило материал о том, что изменится в школах с 1 сентября.

25 августа депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы избежать вспышки заболеваемости. Однако национальный родительский комитет (НРК) выступил против его инициативы. Родители заявили, что их детям уже «хватит сидеть дома».