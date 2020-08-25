Врач объяснил феномен «воскресшей» девочки в Индонезии

Джакарта, 25 августа. Врач скорой помощи Сергей Захаревич объяснил чудесное «воскрешение» 12-летней девочки в Индонезии.

Ребенок умер из-за осложнений, вызванных хроническим сахарным диабетом. Во время похорон девочка неожиданно ожила.

По мнению Захаревича, диабет мог спровоцировать кому.

«В случае с индонезийской девочкой, кома была настолько глубокая, что не было дыхания и сердцебиения, но при этом подкорка работала», — пояснил врач, его слова приводит Nation News.

Он сравнил состояние ребенка с летаргическим сном. Головной мозг внешне отключается, но глубоко внутри продолжает работать и поддерживать жизнедеятельность организма.

С одной стороны, врачи могли допустить ошибку. Они раньше времени констатировали смерть девочки, отметил эксперт. Они не стали проверять все функции организма.

С другой стороны, было много случаев, когда при эксгумации останков замечали поцарапанный изнутри гроб. То есть человек, вышедший из летаргического сна, пытался выбраться наружу. Но умирал мучительной смертью из-за недостатка воздуха.

Ранее сообщалось, что в Индии новорожденного малыша чуть не похоронили живьем. Врачи по ошибки приняли младенца за мертворожденного.