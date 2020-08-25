Бузова объяснила свою уникальность «голубой кровью»

Москва, 25 августа. Знаменитая российская певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что очень гордится своим происхождением. 34-летняя знаменитость стала новым гостем в YouTube-шоу «Студия 69», которое регулярно выходит на канале «Ламборджинсы». Девушка в компании с певцом ANDRO ответила на несколько провокационных вопросов, а также рассказала о своем творчестве и планах на будущее.

Ведущий шоу поинтересовался у Бузовой о ее происхождении. Певица призналась, что недавно изучала свое семейное древо, благодаря чему может сказать, что в ее роду были дворяне и священники. Она не постеснялась заметить, что по-своему неповторима и неподражаема, объяснив свою уникальность наличием голубой крови.

«Я уникальна, неповторима, неподражаема. Все просто — я русская. Считаю, в последнее время это эксклюзив. Я рисовала свое древо. У меня есть и украинские корни. Вообще у меня все в роду были славяне: дворяне, священники. Во мне течет голубая кровь», — объяснила Бузова.

Телеведущая также обратила внимание на свой уникальный стиль в музыке. Она напомнила, что ее композиция «Мало половин» является поводом для гордости, поскольку именно она открыла новую музыкальную эру. По мнению Бузовой, новые исполнители и бывалые звезды уже давно берут с нее пример и следуют тренду, который она задает.

Ранее фанаты Ольги Бузовой раскрыли секрет ее успеха и популярности. Проанализировав ее творческий путь, они пришли к выводу, что телеведущая может использовать помощь потусторонних сил. Подписчики уверены, что Бузова могла заключить сделку с Дьяволом.