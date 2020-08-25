Медведев возглавил комиссию Совбеза по обеспечению интересов РФ в Арктике

Москва, 25 августа. Дмитрий Медведев возглавил межведомственную комиссию Совбеза РФ по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике.

25 августа президент России Владимир Путин подписал указ о создании комиссии Совбеза РФ по обеспечения национальных интересов в Арктике.

«Образовать межведомственную комиссию Совета безопасности РФ по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике», — говорится в указе.

В документе отмечается, что межведомственная комиссия также будет заниматься социально-экономическим развитием Арктической зоны. Кроме того, комиссия будет осуществлять координацию деятельности федеральных, региональных и местных органов властей для развития региона.

В состав межведомственной комиссии войдет 31 человек. Должность заместителя главы межведомственной комиссии займет полпред главы государства в Дальневосточном федеральном округе. Кроме того, в состав комиссии войдут по одному вице-спикеру Совета Федерации и Госдумы, а также ряд министров, полпредов и помощников президента.