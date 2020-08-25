Донбасс сегодня: комбриги заставляют срочников воевать, местные жители калечат солдат ВСУ

Донбасс, 25 августа. Украинские военные продолжают минировать дороги общего пользования и размещать технику в жилых районах. Командиры бригад ВСУ принуждают срочников подписывать контракты. Местные жители перестали церемониться с «защитниками». Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки режим «тишина» соблюдался обеими сторонами конфликта в Донбассе, следует из сводок представительств Луганска и Донецка в СЦКК. Но условия перемирия все же не выполняются в полном объеме украинской стороной. Как сообщает миссия ОБСЕ в своих ежедневных отчетах, патрули наблюдателей зафиксировали бронетранспортеры в границах города Счастья Луганской области, вблизи Карловки и Новобахмутовки Донецкой области и боевые машины пехоты в жилом районе поселка Богдановка, вблизи участка разведения сил и средств.

Кроме того, беспилотник миссии зафиксировал минирование дороги между Луганском и Счастьем. По оценке наблюдателей, Вооруженные силы Украины установили не менее 30 противотанковых мин поперек трассы Н21.

В Донецке приводят данные о проведении украинской стороной инженерных работ на передовых позициях. Мероприятия зафиксированы в районах Новгородского, Новолуганского, Шумов и Водяного. Во всех случаях работы сопровождались взрывами, что говорит о строительстве новых блиндажей и укреплений украинской армии.

Командование ВСУ «стимулирует» срочников к отправке на фронт

В украинской армии продолжается комплекс информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на повышение престижа службы в Вооруженных силах Украины, информирует Народная милиция ДНР. Но вместо реальных показателей кампании украинские командиры демонстрируют «достижения» путем принуждения военнослужащих срочной службы к подписанию контрактов с Министерством обороны Украины.

«Убиваются» сразу несколько зайцев. Первое — подписавший контракт солдат остается на службе, второе — контрактника можно (и даже нужно) отправить в зону Операции объединенных сил, где армейские подразделения испытывают катастрофический некомплект. Особенно в этом направлении, по информации донецкой разведки, преуспели командир 92-й отдельной механизированной бригады Владимир Кокорев и исполняющий обязанности командира первой танковой бригады ВСУ Сидоров.

Перед отправкой в зону конфликта эти воинские части проводили учения по боевому слаживанию. На учениях солдатам создавали невыносимые условия службы, вынуждая подписывать контракты и отправляться в зону ООС. По информации источников дончан в подразделениях противника, в отдельных случаях срочников избивали целыми взводами. Интересен и тот факт, что направляемые в зону силовой операции юнцы не проходят специальную подготовку по учетным специальностям. Таким образом, в зону боевых действий попадают военнослужащие, не готовые ни физически, ни морально к активным действиям по «защите» государства.

Жители Попасной проучили солдат ВСУ

С тяжкими телесными повреждениями в центральной больнице Попасной в Луганской области находятся двое военнослужащих 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ — солдат Василик и капитан Бовтюк, передает управление Народной милиции ЛНР. Причины полученных «освободителями» травм — алкоголь и неприязнь мирных жителей.

Как выяснилось после опроса рядового, он с офицером ушел в самоволку в ночь с 23 на 24 августа с целью покупки дополнительного количества спиртного. Поводов была масса — от Дня государственного флага до Дня независимости Украины. По пути в Попасную «защитников» встретила группа местных жителей, которые в грубой форме потребовали вывести военную технику из населенного пункта.

Результатом озвученного требования стал конфликт, быстро переросший в рукопашную. Как уточняют источники луганчан, местные жители не пострадали, а вот у офицера и рядового дела плохи — один получил черепно-мозговую травму, у второго сломана челюсть.