Что изменится с 1 сентября в школах РФ: COVID-19, линейки, кому нужны маски

Пандемия COVID-19, вызванная коронавирусом, фактически лишила российских школьников полноценной учебы в конце прошлого учебного года. Приближается 1 сентября 2020 года — начало нового учебного года. Как пройдет очередной День знаний, какие изменения ждут учителей, школьников и их родителей в связи с пандемией COVID-19 и не только с ней, в материале Федерального агентства новостей.

День знаний пройдет в срок

Новый учебный год в России начнется 1 сентября, в переносе Дня знаний нет необходимости, заявили в министерстве просвещения. В ведомстве подчеркнули, что все необходимые меры по защите детей и учителей от коронавирусной инфекции приняты.

Линейки 1 сентября

Линейка в День знаний в большинстве российских школ пройдет только для первых и выпускных классов, либо для каждого класса индивидуально, либо в онлайн-формате. Родителям, которые будут присутствовать на очных линейках, предписано быть в масках, на детей это требование не распространяется.

Защита от COVID-19

Носить ли маски учителям, решат в российских регионах. Детям ношение масок необязательно. Обязательное ношение масок и перчаток предписано только сотрудникам школьных столовых.

Для поддержания в школах режима социального дистанцирования классы будет начинать учиться в разное время, либо пользоваться разными входами в школу.

Перемены для разных классов будут проводиться в разное время, также будет составляться специальное расписание для посещения столовой.

Школы по возможности откажутся от кабинетной системы. Все занятия одного класса в основном будут проходить в одном кабинете.

Факультативы в основном будут проводиться в онлайн-формате.

К занятиям не будут допускать учеников и учителей с признаками простудных заболеваний, на входе всем будут дистанционно измерять температуру.

В школьных помещениях должен быть антисептики для рук, другие средства дезинфекции и защиты от коронавирусной инфекции.

На случай ухудшения ситуации по COVID-19 школы должны предусмотреть возможность экстренного перехода на дистанционное обучение.

Окончательное решение по формату школьного обучения будут принимать регионы в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Что еще изменится с 1 сентября в российских школах

С 1 сентября в школах начнут внедрять систему воспитания, которая будет направлена на развитие личности, воспитание патриотизма, уважения к закону, уважения к памяти защитников Отечества и так далее.

Школьников продолжат выборочно обследовать на наркотики, но уже по новой методике. С 13 лет детей будут обследовать с согласия родителей, с 15 лет — только при личном согласии школьника. При обнаружении в организме ребенка запрещенных веществ его будут направлять в наркодиспансер. Сделать это можно будет только при письменном согласии родителей, либо, если ребенку уже есть 15 лет, только с его личного согласия.