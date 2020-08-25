Азаров предостерег белорусов от повторения ошибок Украины

Санкт-Петербург, 25 августа. В Белоруссии разыгрывается тот же сценарий свержения законной власти, что был реализован на Украине, считает бывший украинский премьер-министр, председатель Комитета спасения Украины Николай Азаров.

«События, которые разворачиваются в Белоруссии, имеют громадное количество общих черт с тем, что происходило на Украине. Здесь разыгрывается общая методичка, но события в Белоруссии сейчас ― это начальная стадия того, что было на Украине в 2003 году», — заявил он в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

При этом политик обратил внимание и на серьезные отличия. Так, в первый и второй «майдан» на Украине трудовые коллективы не были вовлечены в события, поскольку промышленные предприятия частные, а олигархи поддерживали переворот. В Белоруссии же работает много сотрудников западных спецслужб, которым удалось занести смуту в ряды трудовых коллективов, они нашли людей, готовых выполнять их задания.

По словам Азарова, зачинщики белорусского «майдана» используют тот же прием, что и на Украине ― демонизацию власти.

«В данном случае, демонизирует Лукашенко. Второй момент ― ссылка на подтасовку выборов. В случае Лукашенко я нисколько не сомневаюсь, что он получил реальное большинство. Говорить о фальсификации выборов не приходится, но этот момент был использован», — пояснил он.

Экс-премьер Украины уверен, что за заявлениями белорусских оппозиционеров о том, что они настроены на поиск своего пути — вне России и Евросоюза, скрывается цель оторвать Белоруссию от единого экономического пространства с Россией и СНГ.

«Истинные цели «майданов» не выставляются на обозрение. В нашем случае говорилось, что мы стоим не за ЕС, не за НАТО, не против России. В случае с Лукашенко и Белоруссией происходит то же самое: оппозиция говорит, что они не за вступление Евросоюз, но дай им власть, они будет проводиться тот курс, который запрограммирован им западными кураторами», — отметил он.

По мнению Азарова, если Белоруссия пойдет на разрыв отношений с Российской Федерацией, то для ее экономики ситуация будет более провальна чем для Украины.