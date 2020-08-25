В Госдуме проанализируют инцидент с Навальным

Москва, 25 августа. За тем, что произошло с блогером Алексеем Навальным, могут стоять иностранные государства, которые хотят создать напряжение внутри России. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции будет поручено проанализировать произошедшее с Навальным, чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств нанести вред здоровью российского гражданина с целью создания напряжения внутри России», — сказал Володин, которого цитирует пресс-служба Госдумы.

По мнению политика, заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о ситуации с блогером и последовавшее затем заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля могут указывать на истинную подоплеку произошедшего.

Вячеслав Володин также поблагодарил летчиков, которые мгновенно смогли отреагировать на ухудшение самочувствия пассажира и экстренно посадили самолет в Омске.

«Необходимо отметить профессиональные действия врачей не только на региональном, но и на федеральном уровне, которые без промедления приступили к реанимационным действиям и проведению консилиума. Важно, чтобы такое отношение было ко всем пациентам», — сказал Володин.

Он отметил, что в России не разделяют на категории людей, которые нуждаются в помощи. По словам парламентария, «хорошо, что Меркель откликнулась и оказала помощь Навальному». Он выразил надежду, что она поступила бы так же, если бы это касалось любого другого гражданина России.

«Однако последовавшие затем заявления Меркель и Борреля заставляют посмотреть на эту ситуацию по-другому и задаться вопросом: а не провокация ли это со стороны Германии и других стран Евросоюза, призванная сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны, — сказал Володин.

Он обратил внимание на то, что происшествие случилось после подведения итогов выборов президента Белоруссии, когда на Россию стали давить из-за границы, чтобы она не препятствовала вмешательству во внутренние дела Белоруссии.

«При этом страны Евросоюза, Украина, США стали бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела суверенного государства, оказывая помощь оппозиционерам и устраивая провокации. Если посмотреть через эту призму, многое встает на свои места», — сказал Володин.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, после чего Навальный был госпитализирован в реанимацию.

Ранее представители немецкой клиники «Шарите», где сейчас находится Навальный, рассказали о том, от чего и чем лечат блогера.

В заявление говорилось, что данные обследований указывают на «интоксикацию субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы». При это точное вещество не было названо. Российские политологи и эксперты считают, что данный диагноз был поставлен под давлением Запада. Это сделано в рамках заранее подготовленного плана по бегству Навального за границу. В России он находится под уголовным преследованием, блогера обвиняют к клевете.