Более 3,2 млн детей в возрасте от 3 до 7 лет получают ежемесячные выплаты

Пермь, 25 августа. Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что более 3,2 миллиона российских детей получают ежемесячные выплаты. Об этом министр заявил в ходе рабочей поездки в Пермский край.

Котяков подчеркнул, что данные выплаты осуществляются с 1 июня 2020 года. По его словам, российские семьи получают ежемесячную денежную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет, если их средний доход составляет ниже одного прожиточного минимума на человека. Данное пособие назначается по заявлению от родителей.

«В настоящее время пособие назначено на 3,2 миллиона детей. На эти цели перечислено 124 миллиарда рублей. В Пермском крае пособия получают свыше 70 тысяч семей на 85,3 тысячи детей», — пояснил Котяков.

Он также добавил, что размер пособия в Пермском крае составляет половину от суммы прожиточного минимума на ребенка, установленной региональными властями. По его словам, средняя величина пособия составляет 5,5 тысячи рублей.

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