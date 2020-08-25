Шведские ученые выяснили, что приводит к тяжелой форме COVID-19

Москва, 25 августа. Причиной тяжелого течения коронавируса может быть аномальное поведение специфических иммунных клеток. К такому выводу пришли ученые из Каролинского института в Швеции.

Данные исследования опубликованы в научной статье издания Science Immunology. Для подтверждения теории ученые взяли образцы крови у 27 человек. У 10 пациентов заболевание коронавирусом оценивалось врачами как «не очень тяжелая форма», остальные 17 образцов ученые взяли у тех, кому диагностировали тяжелую форму COVID-19.

В ходе исследования выяснилось, что при заражении коронавирусом цитотоксичные лимфоциты, которые также называют натуральными киллерами или NK-клетками, рано активируются, но в зависимости от формы болезни функционируют по-разному.

В настоящее время исследования продолжаются. Ученые пытаются выяснить как NK-клетки «тяжелых» больных способны убивать клетки-мишени. По предварительным данным натуральные киллеры, у пациентов, переносящих вирус «в тяжелой форме», демонстрируют более высокую экспрессию белков перфорина. Это, по заключению исследователей, означает более высокий уровень натуральных киллеров.

По последним данным в России выявили 4696 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. При этом в Чукотском автономном округе не зафиксировано ни одного нового больного, за прошедшие 24 часа.