В Госдуме предрекли Белоруссии гражданскую войну при украинском сценарии

Санкт-Петербург, 25 августа. Повторение украинского сценария в Белоруссии ввергнет в коллапс всю экономику республики и приведет к гражданской войне, считает депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«Учитывая, что 80% сельхозпродукции Белоруссии — рынок Российской Федерации, то при развитии событий в Белоруссии, как на Украине, будут закрыты границы с РФ и разорваны все экономические связи, и ситуация в Белоруссии будет гораздо хуже, чем на Украине. Это не только нарушит наши отношения, но ввергнет в коллапс всю экономику Белоруссии. Как следствие, это безработица и гражданская война, как на Украине», — заявил Водолацкий в онлайн-эфире Медиацентра «Патриот» на тему «Кто и зачем хочет уничтожить промышленность Республики Беларусь?».

Депутат уверен, что евроинтеграция приведет к закрытию большинства промышленных предприятий Белоруссии.

«Там большинство предприятий — государственные. Приватизация — не быстрый процесс. Эти предприятия никому не нужны, продукция белорусских предприятий никому, кроме РФ, не нужна», — подчеркнул Виктор Водолацкий, приведя в пример Украину, которая на пути евроинтеграции лишилась многих отраслей промышленности.

Депутат напомнил, что Украина сегодня ни в какую интеграцию не входит. То, что Украина осталась у разбитого корыта, говорит даже президент Украины Владимир Зеленский.

«Он [Зеленский] заявил, что Украина не может открывать COVID-госпитали, потому что нет средств. Президент расписался в своем бессилии. А Запад смотрит только на те процессы, которые ему интересны», — отметил политик.

По словам Водолацкого, события в Белоруссии уже влияют на ее отношения с другими странами ― экономические, политические и социальные.

«После забастовки на «Беларуськалии» их продукция стала замещаться продукцией из Франции, Чехии и других стран, и вернуться на этот рынок им будет нереально, потому что любой потребитель будет знать, что от Белоруссии можно ожидать неисполнение международных контрактов», — пояснил депутат.

Комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он не хочет повторения майдана в Белоруссии, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ заявил, что Макрон заботится о безопасности своей страны.

«Макрон сказал от чистого сердце. Такие цветные революции приносят вред Европе, экономические показатели находятся ниже, чем в 2014 году. Если в Белоруссии начнется цветная революция — вся Европа заполыхает. Европа должна образумиться и поставить США ультиматум», — считает депутат.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал более 80% голосов. Это были его шестые выборы. После выборов в Белоруссии начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт сообщила, что «так называемые митингующие пошли, можно сказать, на своеобразный штурм здания». По ее словам, «смелости у митингующих хватило ненадолго, увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении».