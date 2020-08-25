Маткапитал в беззаявительном порядке получили более 304 тысяч семей в РФ

Пермь, 25 августа. Более 304 тысяч российских семей получили сертификат на материнский капитал в беззаявительном порядке. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков в ходе рабочей поездки в Пермский край.

«С 15 апреля сертификат на материнский капитал в беззаявительном порядке получили более 304 тысяч семей», — пояснил министр.

Он также добавил, что с начала 2020 года более восьми тысяч семей в Пермском крае получили материнский капитал. При этом четыре тысячи семей получили маткапитал в беззаявительном порядке.

Напомним, российские семьи с детьми могут получить материнский капитал в рамках национального проекта «Демография». При этом в 2020 году размер материнского капитала был увеличен. Так, при рождении первого ребенка в 2020 году семья получит сертификат на сумму в размере более 466 тысяч рублей. При рождении второго ребенка в 2020 году, размер маткапитала составит более 616 тысяч рублей.

Ранее в пресс-службе Пенсионного фонда России сообщили, что средства материнского капитала можно использовать без прямого обращения в ПФР, если деньги пойдут на покупку или строительство жилья, включая уплату первоначального взноса по ипотеке.