Нонна Гришаева удивила фанатов фотографией на яхте

Москва, 25 августа. Российская актриса и телеведущая Нона Гришаева удивила фанатов стройной фигурой.

В настоящее время Гришаева находится на отдыхе в Одессе. Актриса регулярно публикует на своей странице в Instagram фотоотчеты об отдыхе. Накануне Гришаева обнародовала новый снимок, на котором она запечатлена в коротких шортиках на носу яхты. При этом наряд позволил актрисе обнажить ноги.

«Иду на взлет», — подписала снимок Гришаева.

Фанаты с восторгом встретили публикацию, а также удивились насколько изящно выглядит их кумир. Многие пользователи Сети обратили внимание на длинные ноги звезды, сравнив ее с российской балериной Анастасией Волочковой.

«Как Волочкова, но грация и изящество», — признается kroshkaoblozhka.

«Круче волочковой!» — отмечает stok_svetok.

«Какая же вы красавица!» — пишет olgaandrushak.

«Получилась очень длинная нога», — иронично отмечает vorobkalo.goga.

«Вы прекрасная актриса и наше солнышко! Мы вас сильно любим», — признается devochka_general.

Ранее Гришаева показала фото со съемочной площадки в образе роковой красотки 40-х. Поклонники восторженно встретили образ актрисы в стиле пин-ап, сравнив ее с Манькой-облигацией из фильма «Место встречи изменить нельзя» в исполнении Ларисы Удовиченко.