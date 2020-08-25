Кравцов сообщил о готовности всех школ к началу учебного года

Москва, 25 августа. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что все регионы России готовы к началу учебного года в школах с соблюдением требований Роспотребнадзора. Об этом стало известно в ходе онлайн-встречи с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым.

«Мы собрали всю информацию с регионов. Нам регионы также подтвердили готовность к выполнению требований Роспотребнадзора», — цитирует Кравцова пресс-служба Миронова.

Министр заявил, что рекомендации Роспотребнадзора были адаптированы для учебных заведений в результате достижения компромисса с надзорным ведомством. В качестве примера Кравцов привел требование, согласно которому в одном классе во время урока не могли находиться более 25 человек. Оно было исключено.

«Мы их [требования] адаптировали для системы образования, сделали более гибкими. Проблем в рамках этих рекомендаций регионы не видят», — отметил он.

Глава справороссов в свою очередь рассказал проблемах, с которыми сталкиваются родители учащихся. Школы собирают с них деньги на термометры и санитайзеры классах.

«Мы тоже такие точечные сигналы получали, — согласился Кравцов. — Мы оперативно включились, отправили соответствующее письмо, что этого нельзя делать. Это должно быть предусмотрено в региональных бюджетах».

Ранее национальный родительский комитет (НРК) выступил против предложения депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова перенести начало учебного года на октябрь. Родители категорически отвергли возможность заочного образования, заявив, что их детям уже «хватит сидеть дома».