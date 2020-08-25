Верховный суд отказался возбуждать дело по жалобе Тихановской на результаты выборов

Минск, 25 августа. Верховный суд Белоруссии отказался возбуждать уголовное дело по жалобе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской на решение ЦИК об утверждении результатов выборов.

Вердикт был опубликован сегодня на официальном сайте ВС республики. Уточняется, что определение обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит.

Как уточняет ТАСС, в возбуждении дела о непризнании итогов президентских выборов 9 августа также было отказано по жалобам экс-кандидатов в президенты Андрея Дмитриева и Анны Канопацкой.

Напомним, очередные выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Победу на них одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов, за Тихановскую проголосовало 10,1% избирателей. После выборов она уехала в Литву, где стала записывать видеообращения.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя эти ролики, не исключил, что на Тихановскую могут оказывать давление, чтобы она продолжала призывать своих соотечественников к протестам.

«Ей не разрешили успокоиться на этом, и она стала делать политические заявления, причем достаточно такие жесткие, требуя продолжать стачки, забастовки, протестные акции», — отметил министр.

Лавров полагает, что цель всего этого — «не дать западным странам успокоиться и убедить их продолжать теребить ситуацию».