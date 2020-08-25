Самбурская резко ответила на неприличное предложение пластического хирурга

Москва, 25 августа. Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская рассказала о неприличном предложении от пластического хирурга. Ей предложили сделать липосакцию.

Самбурская понимает, что такими специалистами движет желание заработать. Но свой гнев она не смогла сдержать. В Instagram актриса опубликовала скриншот переписки с хирургом.

«Липосакция внутренних поверхностей коленных суставов может уменьшить кривизну ног», — написал специалист.

Звезда, известная своим взрывным характером, ответила очень грубо. Она написала хирургу: «а вам исправить кривизну мозгов».

Самбурская пояснила, что с самого детства у нее было куча комплексов. То «целлюлит в 13 лет», то «ноги кривые», то другие «проблемные зоны». Большинство из комплексов в ней «воспитали» родственники и друзья.

Поклонники и поддержали певицу, и по-доброму посмеялись над ней. Они знают, что с самоиронией у Самбурской все в порядке.