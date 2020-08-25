Самбурская резко ответила на неприличное предложение пластического хирурга

Москва, 25 августа. Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская рассказала о неприличном предложении от пластического хирурга. Ей предложили сделать липосакцию.
Самбурская понимает, что такими специалистами движет желание заработать. Но свой гнев она не смогла сдержать. В Instagram актриса опубликовала скриншот переписки с хирургом.
«Липосакция внутренних поверхностей коленных суставов может уменьшить кривизну ног», — написал специалист.
Звезда, известная своим взрывным характером, ответила очень грубо. Она написала хирургу: «а вам исправить кривизну мозгов».
Самбурская пояснила, что с самого детства у нее было куча комплексов. То «целлюлит в 13 лет», то «ноги кривые», то другие «проблемные зоны». Большинство из комплексов в ней «воспитали» родственники и друзья.
Поклонники и поддержали певицу, и по-доброму посмеялись над ней. Они знают, что с самоиронией у Самбурской все в порядке.
«Ноги не сильно красивые. Но главное, что здоровые, вены не выпирают, ходят, костыли не нужны, что еще надо? А походочку изменить, никто ничего не заметит. Понты весь этот пост», — написала одна поклонница.
«Так, мне тоже тут мой небезразличный мужчина сказал, что у меня ножки «иксиком». Хотя классные у меня ножки. Вопрос-не один ли у нас мужчина?» — пошутила другая подписчица.
«Однажды парень, который был влюблен в меня, спросил: «а тебе нос ломали?». Глаза его наивно сияли, подвоха быть не могло. Я отрицательно махнула головой. Тогда он продолжил: «просто кривой, да?». На всю жизнь это запомнила», поделилась еще одна подписчица.