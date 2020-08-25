«Кролик» с флагом на Дне независимости вызвал гнев украинцев

Киев, 25 августа. Выступление 17-летнего украинского певца Дмитрия Волканова, который на концерте по случаю Дня независимости страны появился на сцене в костюме кролика, спровоцировало скандал в Сети. Интернет-пользователи назвали его «клоуном», осудили организаторов шоу и отметили, что в целом оно напоминало «цирк».

Волканов получил известность после участия в шоу талантов «Х-Фактор» в 2018 году. Он стал финалистом девятого сезона, такой долгий путь в проекте он прошел в составе команды эпатажного певца и продюсера Андрея Данилко, который известен как Верка Сердючка. Юный исполнитель был главным любимчиком знаменитого наставника.

Когда в финале «Х-Фактора» Волканов занял второе место, Данилко пообещал помогать ему строить карьеру и сдержал слово. Теперь певец является артистом Serduchka band. Вместе с коллективом он выступил и на Дне независимости украины. Исполнитель ехал на крыше импровизированного вагона метро на Софийской площади, держа украинский флаг, а Сердючка в это время исполняла трек группы «Океан Эльзы».

Организаторы праздника объяснили, что никакого символизма в появлении парня-«кролика» с флагом не было, он стал лишь частью музыкального номера, ведь Данилко часто выступает с яркой подтанцовкой. Однако именно его фигура привлекла наибольший интерес украинцев.

Пользовательница Facebook Lesya Moskalenko выложила на своей странице фото наряженного кроликом Волканова.

«Мне не нравится мысль о двух Украинах. Просто зайцы сих пор не поняли, что с них еще шкурки не содрали, благодаря серьезным дядям и тетям, которые вчера шли по Крещатику. И да. Вы видели кого-то живого, кому это понравилось?» — написала она в посте.

Под ее публикацией украинцы оставили множество гневных комментариев.

«Видела и знаю лично тех, кому понравилось. К сожалению, есть еще такие и еще и довольно активно защищают такой формат празднования дня Независимости», — написала в Facebook Iryna Chudnovska. «Я не могу это смотреть, не полезно для здоровья. Подскажите, сказка была? Или нет?» — поинтересовалась Tetiana Podopryhora. «А скоро охота на зайцев», — отметил Goncharenko Iurii. «Они бы себе еще в анус флаг запихнули. Бесовщина в чистом виде», — заявила Сашко Лірник. «Это не монтаж? Это реальное фото? Дурдом какой-то», — поразился Олег Панасюк.

Многие выразили мнение, что демонстрировать торжественную и веселую обстановку на День независимости Украины в то время, когда в стране идет война, было недопустимо, а «кролик» с флагом — насмешка над национальным праздником.