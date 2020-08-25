Шойгу и Алиев открыли в Баку международный конкурс «Кубок моря-2020»

Баку, 25 августа. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во время рабочей поездки в Азербайджан принял участие в церемонии открытия конкурса «Кубок моря» «Армейских международных игр-2020». Об этом с места событий сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Глава российского военного ведомства в ходе визита встретился в резиденции «Загульба» в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Минобороны республики Закиром Гасановым.

«Рад вас снова видеть в Азербайджане, — приветствовал российского гостя лидер Азербайджана. — Сегодня мы открываем соревнования «Кубок моря», которые являются частью Армейских международных игр».

Алиев добавил, что Азербайджан традиционно участвует в играх и принимает у себя «Кубок моря».

«Думаю, что эти соревнования будут и дальше служить делу укрепления сотрудничества между всеми странами, которые принимают в них участие», — заявил азербайджанский президент.

По его словам, эти состязания — хорошая возможность увидеться и обменяться мнениями по вопросам, связанным с перспективами двустороннего сотрудничества в военной сфере. Они являются частью обширных межгосударственных отношений России и Азербайджана.

Алиев напомнил, что команды республики принимают участие в нескольких соревнованиях. В свою очередь, Сергей Шойгу рассказал ему, что накануне азербайджанский экипаж начал свои выступления на «Танковом биатлоне» на подмосковном полигоне «Алабино».

«Мы посмотрели: стартовал очень неплохо, — отметил российский министр. — Нас не может не радовать, что Азербайджан традиционно принимает у себя соревнования «Кубок моря», и они всегда проходят на высоком уровне».

После этого Шойгу возложил цветы к могилам бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева и певца Муслима Магомаева, которые погребены на Аллее почетного захоронения.

«Кубок моря-2020» будет проходить на базе Пута Военно-морских сил Азербайджана. Международный конкурс проводится уже в шестой раз, причем Баку принимает эти соревнования уже в четвертый раз. Участникам предстоит показать свое мастерство в выполнении артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, в постановке корабля на якорь и швартовую бочку, в спасательной подготовке, а также в борьбе за живучесть корабля.

В нынешнем году команда от России выступит на малом артиллерийском корабле «Махачкала» Каспийской флотилии.