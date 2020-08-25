Синод РПЦ освободил патриаршего экзарха всея Беларуси от должности

Москва, 25 августа. Священный Cинод Русской православной церкви освободил патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла (Пономарева) от должности. Об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Священный Cинод принял прошение патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности», — сообщил Легойда.

Синод РПЦ выразил благодарность митрополиту за понесенные труды. Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским стал епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин. Он сохранил за собой временное управление Борисовской епархией. Митрополит Павел назначен главой Кубанской митрополии.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что православным верующим стоит задумываться не только о вселенском конце света, но и о своей смерти. Патриарх прокомментировал зачитанные там строки из Евангелия от Матфея: «И померкнут солнце и луна, и звезды спадут с неба, и тогда явится сын человеческий, грядущий на облаке во славе своей». Владыка напомнил, что соблазны и искушения в конце жизни соберутся в багаж, с которым придется предстать перед Богом. И посоветовал чаще обращаться к «высокому».