Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

Москва, 25 августа. Истребитель Северного флота России МиГ-31 перехватил самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Российские РЛС засекли над нейтральными водами Баренцева моря приближающуюся воздушную цель. Чтобы не допустить нарушения границы, в воздух подняли МиГ-31.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии», — сообщили военные.

После того, как норвежский самолет развернулся, российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

Ранее сообщалось, что самолет-разведчик США вторгся в запрещенную для полетов зону северного военного округа Китая, где проходили учения.