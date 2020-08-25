Барецкий назвал три причины драки с солистом группы «Корни»

Москва, 25 августа. Российский шоумен Стас Барецкий рассказал о причинах драки с солистом группы «Корни» Алексеем Кабановым.

«Звездная потасовка» произошла в ночь с 22 на 23 августа в одном из ночных клубов в подмосковных Мытищах. Барецкий и Кабанов устроили поединок после непродолжительного конфликта, однако знаменитостей быстро разняли.

Барецкий признался, что во время конфликта он находился в состоянии алкогольного опьянения. Причиной конфликта стали нелестные высказывания Барецкого о проекте «Фабрика звезд», в котором принимал участие Кабанов, передает KP.Ru.

«Надо, говорю, нормальные песни петь: шансон, блатняк. На фоне этого конфликт и произошел: я его по роже — он меня по роже. Чисто пьяная разборка», — пояснил Барецкий.

При этом позднее шоумен заявил, что причиной конфликта стала певица Клава Кока. По словам Барецкого, он и Кабанов пытались добиться внимания со стороны певицы, в результате чего произошла потасовка.

«Я стал к ней подкатывать, хватать ее, хотел потанцевать. И этот тоже стал к ней подкатывать. Из-за этого мы и зарамсили», — рассказал Барецкий.

Позднее шоумен представил третью версию событий, отметив, что причиной драки с Кабановым стал его отказ от участия в новом сезоне «Фабрики звезд». При этом Барецкий утверждает, что намерен стать продюсером данного проекта.

Стоит отметить, что Барецкий любит попадать на первые полосы СМИ, эпатируя публику скандальными заявлениями и выходками. Так, ранее шоумен предъявил «фотодоказательство», что Грета Тунберг его родная дочь. Также музыкант пообещал доказать родство с помощью ДНК-теста.