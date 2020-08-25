Тодоренко раскрыла подробности съемок нового сезона шоу «Орел и решка»

Известная телеведущая, певица и композитор Регина Тодоренко подтвердила информацию о том, что будет вести новый сезон популярного тревел-шоу «Орел и решка».

Уроженка Одессы в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказала о том, что вернулась в программу, выходящую на канале «Пятница!», где ранее она отработала целых семь сезонов.

— Регина, правда ли, что вы вернулись в «Орел и решку»?

— Да, сейчас как раз снимаем новый сезон. Ездим по России. Открываем для себя новые уголки.

— До этого уже была пара сезонов, посвященных нашей стране.

— Ну, Россия — такая огромная и необъятная! И лично меня толком-то не было в ней (смеется). Так что я возвращаюсь, чтобы посмотреть на все эти неизведанные уголки, где еще, как говорится, не ступала нога человека. И я думаю, что мы такие покажем, потому что снимаем много чего интересного.

— Неужели в нашей стране еще есть такие неизведанные места?

— Да. Особенно в Карелии или на Ямале. Есть такие места, которых больше нигде на планете нет! А я уж, поверьте, побывала много где. И могу сказать свое оценочное мнение: там, где мы сейчас были, — и люди невероятные, и возможностей для туризма очень много. Мне бы очень хотелось, чтобы люди начали больше путешествовать по России.

— Кстати, ситуация с новой коронавирусной инфекцией все же как-то подвигла россиян на данный момент отдыхать именно на родине.

— Точно.

— Летать-то за границу особо некуда. И сейчас очень популярны как раз упомянутая вами Карелия, а также Алтай, Бурятия…

— Башкирия.

— ...не считая уже привычных для многих, традиционных Крыма и Краснодарского края.

— Скажу, что мы засняли несколько популярных направлений и несколько — пока что еще не очень популярных, но куда точно стоит отправиться. Хотя последние — это все-таки, наверное, для более опытных туристов, для тех, кто хочет увидеть диковинную природу.

— Полазать по горам, походить по дремучим лесам, спуститься по реке на байдарке…

— Горы, тайга, тундра. В общем, мы много где уже побывали. Осталось только дождаться телепремьеры, которая должна быть в сентябре.

Ранее во вторник Регина Тодоренко рассказала о своем возвращении в популярное тревел-шоу «Орел и решка», выходящее на канале «Пятница!», и на личной странице в социальной сети Instagram.

Полный текст интервью с Региной Тодоренко читайте на сайте ФАН в ближайшее время.