Путин уволил замдиректора ФСИН Бурыкина

Москва, 25 августа. Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний, глава Управления следственных изоляторов центрального подчинения Федеральной службы исполнения наказаний Владимир Бурыкин освобожден от должности указом президента России Владимира Путина от 25 августа. Указ президента появился на официальном сайте Кремля.

Кто будет назначен на эти должности, пока неизвестно.

Ранее российский лидер подписал указ о награждении космонавта-испытателя Олега Кононенко орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Президент особо отметил вклад Кононенко в развитие отечественной космонавтики. Он проявил мужество и высокую степень профессионализма при проведении исследовательских работ и освоении космоса.