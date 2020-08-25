В ДНР напомнили Зеленскому о зверствах «Айдара» в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает грезить о военном решении конфликта в Донбассе. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил депутат Народного совета ДНР, лидер фракции «Свободный Донбасс» Владимир Медведев, напомнив, что так называемый добровольческий батальон «Айдар» творил на территории Донбасса настоящие зверства.

Награждение «Айдар»

Владимир Зеленский присвоил почетные наименования бригаде морской пехоты Военно-морских сил и двум воинским частям Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, включая боевиков «Айдар». Соответствующие указы были опубликованы на официальном портале президента страны.

Согласно указу Зеленского, отдельной артиллерийской бригаде Сухопутных войск ВСУ было присвоено почетное наименование «имени Великого князя Витовта», а 24 отдельному штурмовому батальону 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха Сухопутных войск ВСУ — «Айдар».

«Зеленский не понимает»

Владимир Медведев напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский в своем недавнем выступлении пообещал провести парад победы Украины в Донецке.

«После того, что творили на донецкой земле служащие в так называемых добровольческих батальонах и Вооруженных силах Украины, говорить о каком-то параде военной техники в Донецке при мирном решении конфликта — по меньшей мере странно. Недавнее присвоение одной из воинских частей «почетного» звания «Айдар» говорит о том, что Зеленский не понимает, что здесь происходило, какие преступления совершались под этими знаменами», — пояснил Владимир Медведев.

По его мнению, подобные заявления и действия показывают, что президент Украины до сих пор грезит о военном решении конфликта в Донбассе. Значит, он и его команда будут продолжать саботировать выполнение Минских соглашений и прогресса по этому направлению ожидать не стоит.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.