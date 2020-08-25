Самолет-разведчик США вторгся в запрещенную для полетов зону Китая

Пекин, 25 августа. Самолет-разведчик США вторгся в запрещенную для полетов зону северного военного округа Китая, об этом сообщило Минобороны КНР.

«Сегодня американский самолет-разведчик U-2 вторгся в зону, запрещенную для полетов, северного района боевого командования Народно-освободительной армии Китая, где велась учебная стрельба боевыми патронами», — говорится в сообщении.

В Пекине отметили, что американский самолет воспрепятствовал штатным военным учениям и нарушил нормы поведения по обеспечению безопасности в воздухе и на море, а также международные соглашения.

После вторжения американского самолета Китай сделал представление и потребовал от США прекратить провокации. В это время в зоне ответственности северного военного округа КНР проводились маневры с использованием боевых патронов.