Перед смертью Легкоступова признавалась, что страдает от тяжелой депрессии

Москва, 25 августа. Певица Валентина Легкоступова страдала от тяжелейшей депрессии. Об этом она рассказывала незадолго до смерти.

Весной артистка давала большое интервью изданию «Собеседник», но в ходе разговора со слезами сообщила, что случилось оно «не в самое удачное время».

«Мне б сейчас категорически не надо с вами разговаривать, у меня период глубокой депрессии, глубочайшей. Тяжелейшая депрессия… Я пытаюсь сама с собой справиться… Состояние не очень хорошее, если честно», — сказала она.

При этом Легкоступова не уточнила, что стало причиной такого тяжелого состояния. На предложение журналистки найти хорошего психолога певица ответила отказом.

«Спасибо, нет, я возьму себя в руки, справлюсь сама», — пообещала исполнительница.

Тогда в откровенном разговоре она также призналась, что не верит в любовь и до сих пор не привыкла к большой Москве. Легкоступова рассказывала, что любит одиночество, и ни разу не упомянула грядущую свадьбу.

Певица скончалась на 55-м году жизни 14 августа в московской больнице, куда была доставлена за неделю до этого с травмой головы и многочисленными синяками и ушибами. Последние несколько дней она провела в коме, из которой так и не вышла.

Многие из окружения артистки считают, что в ее преждевременной смерти виновен супруг — яхтсмен Юрий Фирсов, с которым она жила в последнее время. В частности, телеведущая Дана Борисова полагает, что именно из-за него Легкоступова пристрастилась к спиртному, так как прежде не имела проблем с алкоголем.

Вместе с тем друг певицы актер Владимир Березин в интервью «360» говорил, что в браке с Фирсовым артистка была абсолютно счастливой и «парила над жизнью».