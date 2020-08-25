Блефаропластика век: раскрываем все секреты вместе с экспертом

Не зря говорят, что глаза — это зеркало души. И как бы банально это ни звучало, но у этого зеркала должно быть красивое обрамление. К сожалению, с возрастом наши мышцы и кожа теряют тонус, постепенно провисая и образуя морщинки на лице. Однако мы нашли решение, которое поможет быстро и эффективно решить проблему. Имя ему — блефаропластика. Рассмотрим поподробнее, что же это такое, и зададим эксперту волнующие каждого вопросы.

Что такое блефаропластика и ее виды

Блефаропластикой называют операционное вмешательство, которое позволяет скорректировать форму века путем иссечения излишков кожи, удаления жировых отложений и подтяжкой мышц. Благодаря этой операции пациенты напрочь забывают про нависающие веки, приобретая открытый взгляд.

Стоит отметить, что этот вид операций востребован среди пациентов разных возрастных категорий. Люди среднего возраста благодаря блефаропастике справляются с появившимся возрастными изменениями и за раз «сбрасывают» десяток лет. А молодые пациенты зачастую обращаются к специалистам, чтобы немного скорректировать строение век.

Врач самостоятельно определяет, что нужно пациенту, исходя из его желаний. Всего есть четыре вида подобных операций, каждый из которых мы разберем отдельно.

Пластика нижних век — подходит тем пациентам, которых беспокоят так называемые «мешки» под глазами или глубокие складки в этой зоне. Также она помогает избавиться от синяков, отечности и других несовершенств, «утяжеляющих» взгляд.

Этот вид выполняется тремя способами:

Классический вид — по краю роста ресниц делается небольшой разрез, который по прошествию реабилитационного периода становится почти незаметным.

— по краю роста ресниц делается небольшой разрез, который по прошествию реабилитационного периода становится почти незаметным. Лазерный вид — этот метод практически не оставляет следов и до минимума сводит сроки восстановления тканей. Даже появившиеся после операции отеки пропадают в ближайшие дни. Сам пациент совершенно не испытывает дискомфорта как во время операции, так и после нее.

— этот метод практически не оставляет следов и до минимума сводит сроки восстановления тканей. Даже появившиеся после операции отеки пропадают в ближайшие дни. Сам пациент совершенно не испытывает дискомфорта как во время операции, так и после нее. Трансконъюнктивальный вид — такие операции осуществляются при помощи небольших проколов на внутренней стороне века. Большим плюсом такого вида является полное отсутствие швов и быстрая реабилитация. Однако врач определит самостоятельно, подходит вам этот метод или же нет.

Пластика верхних век — подходит тем, кто хочет исправить возрастные изменения, провисание кожи и вернуть себе нормальный угол обзора. Здесь производится не только дополнительное иссечение лишней кожи, но и осуществляется подтяжка мышцы самого века для закрепления результата.

Помимо этого существуют еще круговая и трансконъюнктивальная блефаропластика. Первый вид подразумевает одновременное исправление формы и верхнего, и нижнего века, а второй вид осуществляется для молодых пациентов, у которых еще нет лишней кожи и морщин, однако имеются излишки жира в области век.

Как выполняется операция

Для начала пациента обследует врач. Он назначает необходимые анализы, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний. Обследование может занять порядка трех дней, после чего наступает день самой операции.

Продолжительность процедуры зависит от вида операции. Но в среднем она занимает от 30 минут до двух часов. При этом врач может применить как общий наркоз, так и местную анестезию. Период реабилитации длится примерно три дня, после чего пациент может ехать домой.

Если хирург накладывал швы, то их снимают уже на четвертый или пятый день. Синяки и отечность пропадают уже через 10-й дней, а по прошествии двух недель пациенту разрешают наносить легкий макияж. Окончательный результат проявляется спустя пару месяцев, когда полностью проходят отеки и воспалительные процессы в тканях. Но все же стоит отметить, что эффект и все риски зависят исключительно от особенностей организма. Поэтому перед операцией важно провести тщательное обследование.

Противопоказания

С вопросом о противопоказаниях мы обратились к управляющей Институтом пластической хирургии на Цветном бульваре в Москве Ксении Дельник. По ее словам, перед любым хирургическим вмешательством необходима сдача анализов. Это позволит врачам исключить наличие серьезных заболеваний и существующие риски для здоровья пациента.

Комментарий эксперта:

«Есть так называемый госпитальный комплекс, он знаком всем лабораториям и любой клинике. Есть определенный спектр анализов, который по протоколу выполнения любой операции необходимо сдать для того, чтобы вся оперирующая бригада понимала, что происходит в организме у пациента»

По ее словам, по результатам обследования врачи должны сделать заключение о наличии каких-либо инфекций и воспалительных процессов, определить уровень гемоглобина, обратить внимание на свертываемость крови и наличие хронических болезней. При необходимости назначаются дополнительные анализы у других специалистов, которые одобряют операцию и исключают все существующие риски. Дельник подчеркнула, что любой пациент, независимо от возраста, обязательно проходит процедуру электрокардиографии.

Специалист опровергла информацию о том, что всех желающих сделать пластическую операцию отправляют на принудительную консультацию к психиатру. Как оказалось, это делается только в сомнительных случаях, когда пациент совершенно не заботится об эстетической части своей внешности.

Дельник рассказала об имеющихся противопоказаниях, с которыми операцию выполнять категорически запрещено. Среди них:

беременность;

период лактации;

онкологические заболевания;

любые хронические заболевания в острой форме.

Пациенты с повышенным артериальным давлением и сахарным диабетом входят в группу риска. Поэтому хирург после ознакомления с результатами анализов сам принимает решение, можно ли делать блефаропластику такому пациенту.

Как выбрать правильного специалиста

Если с методиками блефаропластики и противопоказаниями все ясно, то как же выбрать грамотного специалиста, который сделает работу в самом лучшем виде и не навредит здоровью? По словам Ксении Дельник, в наше время пациент имеет полное право запросить у врача все необходимые документы, подтверждающие наличие медицинского образования, и сертификаты по пластической хирургии. Она рекомендовала особое внимание обратить на сертификаты, чтобы не нарваться на хирурга, который берется за любую работу, совершенно не имея навыков в этой области.

Совет эксперта

«Есть требование от Роспотребнадзора, чтобы на сайтах клиник, которые предоставляют услуги по пластической хирургии, у каждого хирурга эти документы были в свободном доступе в графе «Образование», — констатировала собеседник ФАН.

Специалист ответила на вопрос о набирающей популярность среди косметологов процедуре по подтяжке век при помощи лазерного воздействия. По ее словам, лазер буквально «выпаривает» кожу, провоцируя выработку собственного коллагена и эластана. Именно эти вещества позволяют уплотнять кожу в проблемных зонах. Однако эксперт пояснила, что косметология все же не в силах скорректировать возрастные изменения век.

Важно

«Если у пациента уже есть достаточное количество излишней кожи в зоне век, то исправить косметологически так, чтобы результат держался в течение хотя бы полугода, невозможно. Нет такой методики. Лишнюю кожу косметология не уберет, но однозначно она может продлить молодость и скорректировать легкие возрастные изменения», — пояснила специалист.

Дельник подчеркнула, что процедуры у косметолога не смогут подтянуть мышцу века или избавить пациента от лишней кожи, мешающей углу обзора. Поэтому при наличии необратимых возрастных изменениях стоит обращаться не к косметологам, а к квалифицированным пластическим хирургам.