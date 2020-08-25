Эксперты рассказали, кто стоит за расшатыванием ситуации в Белоруссии

Протесты в Белоруссии привлекают внимание экспертов и СМИ со всего мира. К участникам уличных акций не так давно примкнули работники промышленных предприятий страны. Забастовки прошли на многих крупных заводах: МЗКТ, МАЗ, БелАЗ. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, находясь в Литве, призвала рабочих продолжать организовывать протесты. Она считает, что только таким образом можно будет вынудить действующего президента страны Александра Лукашенко уйти в отставку. Некоторые политологи заметили, что в Белоруссии хотят провести государственный переворот по сценарию Майдана. По итогу промышленность Украины только пришла в упадок.

Может ли в Белоруссии случиться госпереворот? Кем будут работать местные жители, если власть в республике захватят марионетки Запада? Какая судьба ждет промышленность и сельское хозяйство страны? Могут ли бунтовщиков с белорусских заводов заменить гастарбайтеры с Украины? На эти и другие вопросы ответили участники онлайн-эфира «Кто и зачем хочет уничтожить промышленность Республики Беларусь?». Мероприятие прошло в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Для тех, кто пропустил трансляцию, Федеральное агентство новостей подготовило ее обзор.

Коллапс экономики Белоруссии

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий считает, что ситуация, которая происходит в Белоруссии, влияет на отношения с Россией: экономические, политические, социальные.

«После забастовки на «Беларуськалий» их продукция стала замещаться товарами из Франции и других европейских стран. Вернуться на этот рынок будет тяжело, поскольку от белорусов можно ожидать неисполнения международных контрактов. Нужно еще учитывать, что 80% сельскохозяйственной продукции идет на рынок РФ. При той ситуации, какая была на Украине, когда закрыты границы с РФ, в Белоруссии все будет гораздо хуже. Это не только нарушит наши отношения, но и ввергнет в коллапс всю экономику Белоруссии», — сказал Водолацкий.

Украинцы вряд ли смогут заменить белорусов на заводах, полагает парламентарий.

«В Белоруссии большинство предприятий — государственные. Приватизация — это не быстрый процесс. Сейчас эти заводы никому не нужны, а их продукция необходима только РФ», — отметил участник онлайн-встречи.

По словам Водолацкого, заявление французского лидера Эммануэля Макрона о том, что он не хочет повторения «майдана» в Белоруссии, «идет от чистого сердца».

«Такие «цветные революции» приносят только вред Европе, а ее экономические показатели находятся ниже, чем в 2014 году. Если в Белоруссии начнется революция, то вся Европа заполыхает. Макрон заботится о безопасности своей страны. Европейский союз должен образумиться и поставить США ультиматум», — подчеркнул депутат.

Стоит отметить, что в 2014 году государственный переворот произошел в соседней с Белоруссией стране — на Украине. В число целей новых украинских властей входило проведение в стране евроинтеграции. Как заметил Водолацкий, Киев до сих пор не стал членом Европейского союза.

«Украина осталась у разбитого корыта, об этом говорит даже [Владимир] Зеленский. Он также заявил, что страна не может открывать госпитали для болеющих коронавирусом, поскольку нет средств. Таким образом, президент расписался в своем бессилии», — поделился мнением Водолацкий.

Торчат уши Госдепа

Журналист информационного агентства Russia Today Константин Придыбайло указывает, что Telegram-каналы NEXTA и NEXTA Li, где освещаются акции протеста и все события в Белоруссии, не такие независимые, как это может показаться. По его словам, они управляются из Вашингтона и Варшавы, там «торчат уши Госдепа и польской разведки».

«У белорусских спецслужб сил нет, так как они сейчас занимаются «тушением пожара», а на остальное не хватает времени. При этом двое молодых парней (создатели NEXTA. — Прим. ФАН) не могут производить столько контента. А российские оппозиционеры восхищаются тем, что они разрушают страну», — выразил мнение журналист.

На фоне протестов в Белоруссии в рядах российской оппозиции стали появляться призывы создать аналогичную ситуацию в своей стране, утверждает участник пресс-конференции.

«Недавно соратник [Алексея] Навального [Владимир] Милов брал интервью у Натальи Радиной (белорусская журналистка. — Прим. ФАН). Он сказал: «Наташа, мы заинтересованы в том, чтобы власть Лукашенко пала, потому следующей будет Россия. Потом вы нам поможете свергнуть Владимира Путина». Когда в Минске стали наблюдать товарищей из штаба Навального, то стало все понятно. Российская оппозиция заинтересована во всей этой движухе», — пояснил Придыбайло.

В Белоруссии еще можно наблюдать массовые увольнения из местных СМИ из-за несогласия с результатами выборов в стране.

«Когда я поговорил с руководителями СМИ, то они говорили, что не знают этих людей. Есть закрытые чаты сообществ, где сидят крупные ивент-агентства. В одном из чатов прошла история: «Ребята, кто работает на государственном ТВ! Если вы заявите, что уходите, то у вас корпоративов и праздников не будет». Однако работа на таких мероприятиях приносит основной доход шоуменов и телеведущих», — пояснил он.

К сожалению, в Белоруссии большей популярностью сейчас пользуются западные СМИ, в числе которых польские телеканалы, сообщает Придыбайло.

«Случилась трагедия, что белорусские государственные СМИ отстали и потеряли свою аудиторию. Все смотрят стримы «Радио Свободы», — сказал журналист.

Освободиться от России

Руководитель Центра белорусских исследований ИЕ РАН и доктор экономических наук Николай Межевич пояснил, что экономика Белоруссии очень сильно зависит от России. В частности, по его данным, от 25% ВВП республики приходится на экономические связи с Москвой.

«Если брать теневой сектор, то мы понимаем, что белорусы в РФ налогов не платят или делают это по минимуму. Если учитывать их тоже, то это 30% ВВП страны, — говорит Межевич. — Белорусские экономисты оппозиционного круга доказывали, что экономика Белоруссии зависит от России. Они делали вывод, что надо освобождаться. Но когда спрашивают, как вы видите это освобождение, то диалог не складывается».

При этом Лукашенко давно понимал зависимость экономики от РФ. Политолог напомнил, что белорусский лидер, «стуча кулаком», просил добиться результата, чтобы треть торгового оборота приходилась на Россию, а другая треть — на дальние страны.

«Конечно, это можно разрушить, страна пойдет путем Украины. Заводы в стране легли на бок и «скончались», а это были ведущие высокотехнологичные предприятия, — отметил Межевич. — Их частично удалось переориентировать, поскольку у Украины покупают сырье. В Белоруссии есть колбасы и сыры. Есть разница — продавать продукты или сырье? В моем Петербурге большой популярностью пользуется белорусский хлеб. Он вкусный и дешевый».

Белорусской оппозиции в любом случае придется сохранять торгово-экономические связи с Россией, даже если она придет к власти, полагает Межевич. Но у него возникает другой вопрос: «Где экономическая программа оппозиции?»

«Лукашенко может сказать, что все его результаты на посту президента — это и есть экономическая программа. А оппозиция: «Где ваши идеи?» И в ответ — тишина. У них только одна программа: Лукашенко — в отставку и новые выборы», — сказал экономист.

Все будет распродано

Депутат Московской городской думы Елена Шувалова поддерживает действующего президента Белоруссии. Но ее позиция не встречает одобрение среди российского общества. По ее словам, есть даже факты травли со стороны некоторых граждан.

«Я разговорила с избирателями моего округа и все они поддерживают Лукашенко. Я убеждена в том, что именно он отражает интересы белорусского государства. А эти громкие люди (оппозиция. — Прим. ФАН) организовали вражду, мол, мы — за демократию», — поделилась мнением Шувалова.

Она также выразила уверенность, что Лукашенко в текущей нестабильной ситуации в стране «слабины не даст». Шувалова рассказала, что на эту тему есть шутка: «Увидав Лукашенко с автоматом в руке, Янукович льет слезу, думая, что можно было сделать так». К слову, недавнее появление президента с оружием обосновано, поскольку в некоторые моменты ради государства нужно реагировать жестко.

«Лукашенко строит социальную экономику или государство, где есть бесплатное здравоохранение, образование, а также отсутствует безработица. Если придут к власти те силы, которые громко кричат из-за границы, то половина работающих окажется на улице. Предприятия, скорее всего, закроются. Новые власти будут стремиться к получению максимальной прибыли. А как это сделать? Это значит, что придется разрушить корпуса и построить небоскребы, продавая квадратные метры. Когда все будет распродано, деньги вывезут в офшоры, на которые купят яхты», — подчеркнула участница онлайн-эфира.

С прицелом на Россию

Как утверждает председатель комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов, Европейский союз пошел на сближение с Украиной, но страна теперь находится на «орбите вспомогательных территорий».

«Такая же участь ждет Белоруссию. Никаких чудес не будет. Нельзя быть на орбите ЕС и быть постоянным членом ЕАЭС. Это произошло с Украиной. Независимо от того, кто попытается захватить власть, его попытаются на эту орбиту загнать, а из суверенного государства перестроить в территорию, удобную для ЕС», — выразил мнение сенатор.

Забастовки рабочих на белорусских заводах имеют политико-экономическое значение, полагает член Совфеда.

«Людей обманным путем или материальной заинтересованностью пытаются склонить к прекращению работы, чтобы усилить нестабильность и протестные явления. Это делали еще большевики. Прекращение работы на заводах не дает ничего ни работникам, ни предприятиям, ни стране. Это приводит только к падению производства», — пояснил Климов.

Целью стачек на улицах белорусских городов, по мнению сенатора, является дестабилизация политического строя. Политик подчеркивает, что все действия оппозиции совершаются «с прицелом на Россию».