Рар рассказал, какие последствия ждут Европу при отказе от СП-2

Берлин, 25 августа. Европейский союз не поддастся на давление со стороны США и сделает все возможное, чтобы проект «Северный поток — 2» был реализован до конца, считает немецкий политолог Александр Рар.

В эфире украинского информационного портала Ukrlife TV эксперт рассказал, чем для Европы грозит американский шантаж в ситуации с СП-2 , а также объяснил, почему Брюсселю не следует идти на поводу у Вашингтона.

Рар обратил внимание, что экономические ограничения, которые планирует ввести Белый дом в отношении европейских компаний, не имеют никаких оснований. Американские власти пытаются очередной раз указать Брюсселю на так называемую «российскую угрозу», однако подобные объяснения уже не работают, а европейцы полны решимости закончить строительство «Северного потока – 2», считает он.

Политолог подчеркнул, что в ЕС давно поняли, что шантаж со стороны Вашингтона уже перешел все границы, и США давят на Европу только ради достижения своих определенных политических и экономических целей. Российский газопровод является главным конкурентом для американского СПГ, а в Белом доме попросту хотят избавиться от этой конкуренции, пишет Politpuzzle.ru

Рар уверен, что Европе нужно стоять на своем и не уступать Штатам в вопросе реализации проекта российского газопровода. Он предупредил, что если Брюссель пойдет на поводу у Вашингтона, это может привести к новым экономическим и политическим прецедентам, — американцы не остановятся на «Северном потоке – 2» и продолжать душить Европу санкциями, продвигая свои интересы.

«Если мы в Европе поддадимся на этот шантаж со стороны США, то завтра нам будут говорить, что мы с Китаем не должны ничего делать. Уже начинают говорить: не покупайте TikTok, не покупайте продукцию Huawei, или мы на вас наложим санкции», – объяснил он.

Ранее информационное издание Der Spiegel опубликовало статью об американских санкциях против «Северного потока – 2». Авторы материала заметили, что Брюссель обязан ответить Вашингтону на его санкционную политику.