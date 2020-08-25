Никита Михалков раскрыл секрет российской идеологии

Кубинка, 25 августа. Отечественный режиссер Никита Михалков высказался об идеологии российского народа на форуме «Армия-2020» в ходе круглого стола, проходившего в Московской области во вторник, 25 августа. По словам режиссера, единственной идеологией России является государственная.

«Сегодня идеология у России одна — национальные интересы страны, это должно с молодых ногтей прививаться детям», — цитирует Михалкова РИА Новости.

На том же мероприятии под названием «Психологическая оборона. Борьба за историю — борьба за будущее» первый замминистра обороны Руслан Цаликов также заявил, что оппоненты ведут против России информационную борьбу, имея целью дискредитировать наши успехи. При этом Россия, по его словам, в ответ «себе такого поведения не позволяет».

Ранее Михалков раскритиковал высказывание председателя правления Сбербанка Германа Грефа о российском образовании. В частности режиссер выступил против таких предложений Грефа, как уподобление учебного процесса «фабрике» и изучение истории по книге Бориса Акунина «История Российского государства». Михалков предположил, что глава Сбербанка настолько недоволен своим школьным образованием, что хочет в корне изменить систему современного.