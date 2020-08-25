Политолог Журко назвал причину отмены встречи в «нормандском формате»

Украина до сих пор игнорирует политические вопросы, которые могли бы решить конфликт в Донбассе на законодательном уровне. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политолог, эксперт Института стран СНГ Артем Журко.

Отмена встречи

Запланированная ранее на 28 августа очередная встреча политических советников глав государств «нормандской четверки» (ФРГ, РФ, Украина, Франция) была отменена. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к переговорам с российской стороны.

Он уточнил, что это произошло «в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласиями» со стороны Германии, Франции и Украины.

Дату 28 августа ранее озвучил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, была договоренность о встрече на уровне советников глав государств на конец августа. Затем, по его словам, должна была состояться встреча министров иностранных дел «четверки» и уже после — лидеров стран.

У Украины иные приоритеты

Как отметил Артем Журко, предпосылок для отмены встречи в «нормандском формате» было более чем достаточно.

«Мы привыкли винить Украину в нежелании выполнять договоренности, но, пожалуй, на этот раз даже с украинской стороны подтверждают очевидное. По крайней мере, представитель от Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ. — Прим. ФАН) Леонид Кравчук открыто озвучивал конкретные претензии Москвы. Он признавал, что для продвижения переговорного процесса нужно как минимум изменить принятый Верховной радой закон о местных выборах, который прямо противоречит Минским соглашениям. Но, видимо, на Украине приоритеты в политике на данный момент иные», — пояснил Артем Журко.

Он напомнил, что на внеочередной сессии Верховной рады обсуждались вопросы другого порядка: ратификация меморандума очередного кредитного соглашения с ЕС или, например, вопрос принятия нового государственного герба. Но тема урегулирования ситуации в Донбассе игнорируется.

«Ни конкретики, ни дат»

«Нельзя сказать, что не делается вообще ничего. Все-таки реальное перемирие с горем пополам соблюдается. Готовится очередной обмен удерживаемых лиц по принципу «всех на всех». Впрочем, как выясняется позже, обменный фонд все никак не исчерпывается. Но политические вопросы до сих пор остаются неурегулированными на законодательном уровне. Есть договоренности о новых участках разведения на линии разграничения, но пока никакой конкретики не озвучивается ни по местам, ни по датам», — добавил Артем Журко.

Политолог обратил внимание, что вопросы статуса Донбасса и выполнения «формулы Штайнмайера» до сих пор остаются нерешенными на законодательном уровне с украинской стороны.

«И украинское руководство не может не знать об этом, поскольку в очередной раз взяло на себя обязательство выполнять все эти договоренности. Киев подписался в итоговом документе на последней встрече в «нормандском формате». Немецкая сторона, в свою очередь, устами главы МИД Хайко Мааса заявляла о возможной встрече в «нормандском формате» на уровне министров иностранных дел в сентябре. Видимо, к этому времени Евросоюз надеется получить окончательное решение Киева о выполнении Минских соглашений или о выходе из переговорного процесса», — заключил Артем Журко.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.