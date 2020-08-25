Журавко передал неожиданное пожелание подключенной к ИВЛ Тимошенко

Экс-депутат украинской Рады Алексей Журавко передал неожиданное пожелание подключенной к аппарату ИВЛ лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Ранее в СМИ появилась информация, что Тимошенко, которая заразилась коронавирусной инфекцией, находится в тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Я ей, безусловно, желаю здоровья. Но я ей желаю большего. Она должна быть здоровой, чтобы народ ее потом осудил за ее преступления. За все преступления перед украинским народом», — высказал Алексей Журавко неожиданное пожелание Юлии Тимошенко через Федеральное агентство новостей.

По мнению Журавко, лидер партии «Батькивщина» лично причастна к государственному перевороту на Украине в 2014 году (напомним, в то время Тимошенко сидела в тюрьме).

«Мы все прекрасно помним, что она выступала за то, чтобы отделиться от России колючей проволокой. Она была соучастницей раскола украинского общества, соучастницей раздора между Украиной и Россией», — отметил экс-депутат Рады.

По словам Алексея Журавко, на Украине к Юлии Тимошенко в основном относятся негативно, отрицательно оценивая ее роль как политика.

«При ней газ стал дорожать, при ней экономика двигалась не вперед, а вспять, — говорит Журавко о временах, когда Тимошенко возглавляла правительство Украины. — Она, конечно, политик харизматичный, политик стойкий, но все, что она делает, она делает только для своего кармана. На народ ей плевать. В историю она войдет как мужик в юбке, но без головы. Точнее, с головой исключительно для своего кармана».

По мнению Алексея Журавко, как политик Юлия Тимошенко — уже отыгранная карта. При любом исходе.

«Она уже списана, она уже никогда не станет президентом, это уже видно. Ее ядерный электорат сдувается. Она уже проиграла. Как политика я ее никогда не уважал и даже презирал, и, думаю, многие меня поддержат в этом мнении. Она для меня — аферистка. Но тем не менее я желаю ей здоровья», — резюмировал Алексей Журавко.

Как сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на достоверные источники, состояние Юлии Тимошенко оценивается как стабильно тяжелое. Дочь и зять Тимошенко, которые также заразились COVID-19, переносят заболевание в легкой форме.

По последним данным, с начала пандемии на Украине было зафиксировано около 110 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались более 2,3 тысячи пациентов.

Лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко 59 лет, она первая и пока единственная женщина — премьер-министр в истории Украины. В 2004 году она вместе с Виктором Ющенко была организатором и лидером так называемой «оранжевой революции». Во время президентства Виктора Януковича против Юлии Тимошенко возбудили несколько уголовных дел, она была осуждена на семь лет по обвинению в превышении власти и служебных полномочий.

После госпереворота на Украине решением Верховной рады Тимошенко была освобождена из тюрьмы. Она трижды выдвигала свою кандидатуру на пост президента Украины: в 2010-м, 2014-м и в 2019 годах. В 2019 году заняла третье место, получив 13,4% голосов, и не прошла во второй тур.