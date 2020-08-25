Туристка рассказала, как отдыхающие своими силами тушили пожар под Анапой

Анапа, 25 августа. Очевидцы рассказали подробности о лесном пожаре в заповеднике Утриш под Анапой. По словам туристки, люди вокруг помогали тушить огонь.
Путешественница Ольга отдыхала на природе с друзьями, когда произошел пожар. В небо над горой стал подниматься черный дым.
«С горы побежали люди с криками о пожаре. Все вокруг начали набирать воду в пятилитровые бутылки», — рассказала туристка, ее слова передает телеканал «360».
Девушка добавила, что окружающие набирали воду в имеющуюся тару и помогали тушить. Те, кто находился близко к очагу возгорания, надышались дымом.
Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали отдыхающих. Всего с малого Утриша спасли 350 человек, пожар тушат более двухсот спасателей.
С воздуха на вертолетах заповедник проливают водой, чтобы остановить распространение огня.