Туристка рассказала, как отдыхающие своими силами тушили пожар под Анапой

Анапа, 25 августа. Очевидцы рассказали подробности о лесном пожаре в заповеднике Утриш под Анапой. По словам туристки, люди вокруг помогали тушить огонь.

Путешественница Ольга отдыхала на природе с друзьями, когда произошел пожар. В небо над горой стал подниматься черный дым.

«С горы побежали люди с криками о пожаре. Все вокруг начали набирать воду в пятилитровые бутылки», — рассказала туристка, ее слова передает телеканал «360».

Девушка добавила, что окружающие набирали воду в имеющуюся тару и помогали тушить. Те, кто находился близко к очагу возгорания, надышались дымом.

Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали отдыхающих. Всего с малого Утриша спасли 350 человек, пожар тушат более двухсот спасателей.

С воздуха на вертолетах заповедник проливают водой, чтобы остановить распространение огня.