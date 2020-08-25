Регина Тодоренко призналась, из-за чего рассталась с мужем

Москва, 25 августа. Телеведущая Регина Тодоренко на своей странице в Instagram официально объявила о том, что она возвращается в шоу «Орел и решка». Из-за этого звезде пришлось на время расстаться с мужем, певцом Владом Топаловым, и маленьким сыном Михаилом.

Ведущая снялась в сезоне, посвященном путешествиям по России. Она поделилась переживаниями о том, как страдала в разлуке с супругом, но в то же время была счастлива вернуться на экраны в роли телеведущей. Это первая работа Тодоренко в прежнем амплуа после скандала, разгоревшегося из-за высказывания девушки о жертвах домашнего насилия.

«Молодой маме очень сложно уехать от двоих любимых мужчин так надолго. Но мы справились, и сейчас я счастлива, что моим парням удаётся проводить время вместе и без мамы!» — призналась звезда телеканала «Пятница».

Тревел-шоу — не единственный проект Тодоренко, также она снимается в в продолжении проекта «Ледниковый период». Телеведущая будет выступать в паре с Романом Костомаровым, который получил травму на тренировке. Фигурист сорвал спину и сейчас Тодоренко тренируется без него.

Ранее телезвезда уже признавалась, что съемки «Орла и решки» нередко доводят ее до слез из-за разлуки с семьей. Кроме того, вынужденные разъезды делают ее крайне эмоциональной и подверженной перепадам настроения.

Впрочем, находясь рядом с мужем и сыном, Тодоренко радует подписчиков в Instagram только позитивными видеороликами и фотографиями. Недавно она опубликовало видео, где ее сын произносит одно из своих первых слов, чем очень растрогала фанатов. Поклонники единодушно заявили, что ребенок звездной пары наверняка является будущим интеллектуалом.