Водонаеву раскритиковали за фото с автоматами, «пародирующее» Лукашенко

Москва, 25 августа. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и блогер Алена Водонаева вместе с сыном «спародировала» президента Белоруссии Александра Лукашенко и его 15-летнего сына Николая. В Instagram она выложила фотографии с ребенком в военной форме и с оружием в руках, но они понравились не всем подписчикам.

В аккаунте Водонаевой появились два снимка, на которых она с 11-летним сыном стоит на БТРе, а в руках у обоих находятся автоматы. Блогер указала, что они были сделаны 22 августа, то есть еще до того, как вооружившийся лидер Белоруссии появился с наследником на публике. Тем не менее, решила сделать отсылку к Лукашенко.

«Кто тут настоящий батька с сыном?» — подписала пост в прошлом звезда скандального телепроекта.

Водонаева также сообщила, что хотела бы видеть начальную военную подготовку (НВП) обязательным предметом у мальчиков в школе. По ее мнению, «мужчина должен пройти эти уроки». Она заявила, что и сама «загорелась» их освоить.

«Уже нашла курс спецподготовки от инструкторов спецназа для гражданских», — поделилась блогер.

Многие в комментариях решили развить дискуссию на тему НВП и высказали по этому поводу свое мнение. Однако некоторые сосредоточили внимание исключительно на части высказывания про «батьку» и раскритиковали Водонаеву.

«За это отписываюсь, Алена. Вы оказались обычной дурой», — заявил oleg.bukharov. «Правда, стоит отписаться и не видеть этого больше», — поддержал close_touch. «Ничего себе, вот это вы покатались», — отреагировала на публикацию kabirovati.

Водонаева часто попадает в скандалы. Причем, как правило, сама их провоцирует. Ранее большой резонанс вызвало ее высказывание о том, что после введения выплаты за первого ребенка «отчаявшиеся от нищеты россияне» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», станут рожать по несколько детей ради того, чтобы получить деньги.