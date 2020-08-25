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Водонаеву раскритиковали за фото с автоматами, «пародирующее» Лукашенко

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Водонаеву раскритиковали за фото с автоматами, «пародирующее» ЛукашенкоМосква, 25 августа. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и блогер Алена Водонаева вместе с сыном «спародировала» президента Белоруссии Александра Лукашенко и его 15-летнего сына Николая. В Instagram она выложила фотографии с ребенком в военной форме и с оружием в руках, но они понравились не всем подписчикам.

В аккаунте Водонаевой появились два снимка, на которых она с 11-летним сыном стоит на БТРе, а в руках у обоих находятся автоматы. Блогер указала, что они были сделаны 22 августа, то есть еще до того, как вооружившийся лидер Белоруссии появился с наследником на публике. Тем не менее, решила сделать отсылку к Лукашенко.

«Кто тут настоящий батька с сыном?» — подписала пост в прошлом звезда скандального телепроекта.

 

 

Водонаева также сообщила, что хотела бы видеть начальную военную подготовку (НВП) обязательным предметом у мальчиков в школе. По ее мнению, «мужчина должен пройти эти уроки». Она заявила, что и сама «загорелась» их освоить. 

«Уже нашла курс спецподготовки от инструкторов спецназа для гражданских», — поделилась блогер. 

Многие в комментариях решили развить дискуссию на тему НВП и высказали по этому поводу свое мнение. Однако некоторые сосредоточили внимание исключительно на части высказывания про «батьку» и раскритиковали Водонаеву.

«За это отписываюсь, Алена. Вы оказались обычной дурой», — заявил oleg.bukharov.

«Правда, стоит отписаться и не видеть этого больше», — поддержал close_touch.

«Ничего себе, вот это вы покатались», — отреагировала на публикацию kabirovati.

Водонаева часто попадает в скандалы. Причем, как правило, сама их провоцирует. Ранее большой резонанс вызвало ее высказывание о том, что после введения выплаты за первого ребенка «отчаявшиеся от нищеты россияне» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», станут рожать по несколько детей ради того, чтобы получить деньги.

Источник: Instagram
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