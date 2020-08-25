Вассерман предположил, что Навальный не выберется из «Шарите» в здравом уме

Москва, 25 августа. Скандальный блогер Алексей Навальный может не выбраться из немецкой клиники «Шарите» в здравом уме. Таким мнением поделился политический консультант, интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

«Навальный сейчас — очень подходящий кандидат в священные жертвы. Весьма вероятно, что из «Шарите» он в здравом уме и твердой памяти не выберется», — заявил эксперт.

Вассерман отметил, что на фоне комы трудно заметить использование препаратов, которые могут отключить высшую нервную деятельность всерьез и надолго. По мнению публициста, Навальный уже давно не приносит Западу никакой пользы, поскольку все меньше людей воспринимают призывы блогера.

«Не зря же на каждую следующую акцию он призывал людей моложе, чем на предыдущую. Потому что только несовершеннолетние и несовершенноумные способны верить в то, что он рассказывает», — пояснил Вассерман.

С политическим консультантом согласен и экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев. По его мнению, Запад решил вывести из игры потерявшего влияние блогера и заодно «подгадить» России, сделав из Навального жертву.

«Западные спонсоры хотят напоследок «наложить» в душу РФ. <…> Его поведение, его действия, которые стали невыгодны, сложились в одну картину с окружающей обстановкой», — заявил Хатылев.

Эксперт обратил внимание, что транспортировка Навального в ФРГ выглядит как заранее подготовленная спецоперация. Кроме того, Хатылев призвал учитывать политический фон — сейчас в Европе и мире много проблем, от которых Запад хочет отвлечь внимание.

«Нужно отвлекающее действие, и такое решение нашли – проблемы Навального и проблемы в международной политике слились по времени и месту», — подчеркнул эксперт.

Также Хатылев считает, что спектакль с госпитализацией Навального мог быть разыгран, поскольку блогеру грозил реальный срок после оскорбления ветерана.

Ранее политолог Юрий Самонкин заявил, что целью «отравления» Навального является дестабилизация обстановки в России. Эксперт указал на явное несоответствие данных московских и немецких врачей.