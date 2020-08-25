Больная раком Заворотнюк готовится к возвращению в профессию

Москва, 25 августа. Российская актриса Анастасия Заворотнюк проходит курс реабилитации и может вновь вернуться в профессию. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в окружении актрисы.

По его словам, Заворотнюк удалось побороть тяжелое заболевание. В настоящее время актриса проходит курс реабилитации. При этом актриса готова вернуться в профессию, передает «Экономика сегодня».

«Будьте уверены, Настя полна оптимизма и готова вернуться в профессию. Она сильная. Мы, конечно, ее давно не видели, но от соседей слышал, что у Настеньки все, наконец-то, хорошо, и она идет на поправку», — рассказал источник.

Напомним, в августе 2019 года в СМИ появились сообщения о резком ухудшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк. По данным прессы, у актрисы была диагностирована опухоль мозга на последней стадии. В сентябре Заворотнюк госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из столичных клиник. Медики ввели артистку в состояние искусственной комы, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 18 сентября в СМИ появилась информация о том, что Заворотнюк вышла из комы и может самостоятельно дышать.

В апреле 2020 года стало известно, что Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, актриса хорошо себя чувствует и может находиться без присмотра медиков. В начале августа стало известно, что родственники Заворотнюк планируют перевезти актрису в загородный дом, который расположен в подмосковном поселке Крекшино.