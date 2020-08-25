Психиатр рассказал о возможных действиях Фирсова после смерти Легкоступовой

Москва, 25 августа. Супруг Валентины Легкоступовой Евгений Фирсов кривит душой, когда рассказывает о том, как певица получила травму головы, считает врач-психотерапевт, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии и член Европейской ассоциации психиатров Сергей Федоровский.

Комментируя выступление Фирсова на шоу у Андрея Малахова, эксперт подчеркнул, что Фирсов многого недоговаривает. Врач обратил внимание, что в ответ на вопрос, находилась ли Валентина в момент падения в состоянии алкогольного опьянения, Фирсов заявил: «Она пьяна не была. Поскользнулась, потому что ванная была мокрая».

«Но вербальные (речевые) и невербальные характеристики поведения Фирсова при описании деталей и восприятия травм, полученных Легкоступовой, указывают на искренность изложенной информации», — подчеркнул Федоровский в комментарии изданию «Собеседник».

По мнению эксперта, Фирсов и Легкоступова долгое время находились в нетрезвом состоянии, причем Фирсов был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Они не проявляли друг к другу агрессии и насилия, и Валентина, действительно, упала сама. Но из-за своего состояния супруги не смогли адекватно оценить серьезность произошедшего. Поэтому и помощь Легкоступова получила гораздо позже, чем это требовалось.

«Фирсов искренне раскаивается, переживая чувство вины и стыда. Но вместе с тем чувства острой утраты он не испытывает», — добавил Федоровский.

По словам врача, по отношению к детям певицы Фирсов испытывает сильную неприязнь и вражду. В дальнейшем, по его мнению, он попытается участвовать в судебных тяжбах по разделу имущества артистки.