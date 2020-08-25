Председатель Ассоциации строителей России пожаловался в ФСБ на аудитора

Ликвидация промышленных полигонов «Черная дыра», «Белое море» и «Игумново» рядом с Дзержинском Нижегородской области оказалась под угрозой после проверки, проведенной аудитором Счетной палаты РФ Даниилом Шилковым, считает председатель Ассоциации строителей России Николай Кошман. Необходимость этой ликвидации неоднократно озвучивалась, в том числе и главой государства. Проект как часть программы «Чистая страна» находится на личном контроле президента.
Аудиторская проверка шла год, и недавно отчет о расходовании госсредств на ликвидацию объектов, наносящих вред окружающей среде в Нижегородской области, был представлен. С ним не согласились участники процесса ликвидации — Роспотребнадзор, Минприроды, губернатор области, экологи и даже другие аудиторы.
Показалось странным, что, несмотря на проверку Счетной палаты 2018 года, которая не нашла никаких нарушений, Шилков их все-таки обнаружил за 2011 год. Аудитор утверждает, что исполнители программы нарушили поручение Дмитрия Медведева, данное в том году, несмотря на то, что оно давно снято с контроля и заменено другими президентскими поручениями. Кроме того, он обвинил подрядчика в превышении сметы расходов.
Николай Кошман, председатель Ассоциации строителей России, обратился с письмом к главе ФСБ Александру Бортникову и заявил о возможной заинтересованности аудитора в компрометации компании «Газэнергострой-Экологические технологии», которая занимается ликвидацией химических отходов на полигонах. Как считает Кошман, привлеченные Шилковым к работе эксперты Валерий Петросян и Игорь Бернардинер имеют отношение к ее конкурентам.
«Также в отчете Шилкова ставится под сомнение выбранная общественными организациями и экспертами технология ликвидации накопленного вреда на полигоне «Игумново». Он предлагает к применению (как наиболее «эффективный» вариант) перемещение свалочных масс на другое место. Но эксперты считают, что в этом случае проект обойдется дороже более чем в восемь раз. Более того, он привел бы к неминуемой экологической катастрофе и массовому отравлению местных жителей», — утверждает Кошман.
Стоимость ликвидации опасных химических отходов на трех полигонах вблизи Дзержинска составила семь миллиардов рублей. Годами там накапливались яды первой и второй категорий опасности. Ошибки при ликвидации могли привести к масштабной экологической катастрофе, поэтому к решению этой проблемы были привлечены академики РАН, специалисты Минприроды, Роспотребнадзора, Росприроднадзора и экоактивисты. С 2018 года за работами на полигонах можно было круглосуточно наблюдать онлайн по камерам, установленным распоряжением главы Минприроды.
«Последствия отчета Даниила Шилкова могут быть катастрофическими. Многочисленные экспертизы не находят нарушений. Проверяли официального заказчика работ — Нижегородскую область. И не было выявлено ни нецелевого расходования средств, ни неэффективной деятельности. Как результат — реализация важнейшего инновационного и современного проекта ликвидации полигонов, находящихся в нескольких километрах от Волги, а значит, от жизни миллионов людей, ставится под угрозу. А в чьих интересах тормозить успешный и уникальный в мировой практике проект, покажет проверка», — подвел итог Николай Кошман.