Председатель Ассоциации строителей России пожаловался в ФСБ на аудитора

Ликвидация промышленных полигонов «Черная дыра», «Белое море» и «Игумново» рядом с Дзержинском Нижегородской области оказалась под угрозой после проверки, проведенной аудитором Счетной палаты РФ Даниилом Шилковым, считает председатель Ассоциации строителей России Николай Кошман. Необходимость этой ликвидации неоднократно озвучивалась, в том числе и главой государства. Проект как часть программы «Чистая страна» находится на личном контроле президента.

Аудиторская проверка шла год, и недавно отчет о расходовании госсредств на ликвидацию объектов, наносящих вред окружающей среде в Нижегородской области, был представлен. С ним не согласились участники процесса ликвидации — Роспотребнадзор, Минприроды, губернатор области, экологи и даже другие аудиторы.

Показалось странным, что, несмотря на проверку Счетной палаты 2018 года, которая не нашла никаких нарушений, Шилков их все-таки обнаружил за 2011 год. Аудитор утверждает, что исполнители программы нарушили поручение Дмитрия Медведева, данное в том году, несмотря на то, что оно давно снято с контроля и заменено другими президентскими поручениями. Кроме того, он обвинил подрядчика в превышении сметы расходов.

Николай Кошман, председатель Ассоциации строителей России, обратился с письмом к главе ФСБ Александру Бортникову и заявил о возможной заинтересованности аудитора в компрометации компании «Газэнергострой-Экологические технологии», которая занимается ликвидацией химических отходов на полигонах. Как считает Кошман, привлеченные Шилковым к работе эксперты Валерий Петросян и Игорь Бернардинер имеют отношение к ее конкурентам.

«Также в отчете Шилкова ставится под сомнение выбранная общественными организациями и экспертами технология ликвидации накопленного вреда на полигоне «Игумново». Он предлагает к применению (как наиболее «эффективный» вариант) перемещение свалочных масс на другое место. Но эксперты считают, что в этом случае проект обойдется дороже более чем в восемь раз. Более того, он привел бы к неминуемой экологической катастрофе и массовому отравлению местных жителей», — утверждает Кошман.

Стоимость ликвидации опасных химических отходов на трех полигонах вблизи Дзержинска составила семь миллиардов рублей. Годами там накапливались яды первой и второй категорий опасности. Ошибки при ликвидации могли привести к масштабной экологической катастрофе, поэтому к решению этой проблемы были привлечены академики РАН, специалисты Минприроды, Роспотребнадзора, Росприроднадзора и экоактивисты. С 2018 года за работами на полигонах можно было круглосуточно наблюдать онлайн по камерам, установленным распоряжением главы Минприроды.