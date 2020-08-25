Встречу советников лидеров стран «нормандской четверки» отменили

Москва, 25 августа. Встречу политических советников лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), которую собирались провести 28 августа, отменили. Об этом сообщил источник, близкий к переговорам со стороны Москвы.

В беседе с ТАСС он уточнил, что встречу отменили «в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласиями к ним со стороны Германии, Франции и Украины».

О том, что встреча советников должна пройти 28 августа, ранее сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Украина-24». По словам Зеленского, после этого должна была состояться встреча глав внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки», а затем — саммит лидеров Украины, России, Германии и Франции. Предполагалось, что встреча советников пройдет в Париже, передает НСН.

Кроме того, ранее глава МИД Германии Хайко Маас провел встречу со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. На пресс-конференции по итогам переговоров Маас заявил, что встреча глав МИД стран «нормандской четверки» может состояться в сентябре. Комментируя это сообщение, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что Москве ничего не известно о возможных переговорах.