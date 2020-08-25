Назван состав сборной России на матчи против Сербии и Венгрии

Москва, 25 августа. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов определился с заявкой на матчи Лиги наций с национальными командами Сербии и Венгрии, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В заявку вошли полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой и нападающий «Арсенала» Евгений Луценко. Всего в списке значится 26 футболистов.

Голкиперы: Маринато Гилерме («Локомотив», Москва), Антон Шунин («Динамо», Москва), Cослан Джанаев («Сочи»).

Форварды: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Динамо»), Евгений Луценко («Арсенал», Тула), Федор Смолов («Локомотив»).

Защитники: Марио Фернандес (ЦСКА, Москва); Георгий Джикия («Спартак», Москва), Вячеслав Караваев («Зенит», Петербург), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Роман Нойштедтер (без клуба), Сергей Петров, Егор Сорокин (оба — «Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат», Грозный).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако», Франция), Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук (оба — «Локомотив»), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов», Ростов-на-Дону), Далер Кузяев (без клуба);

В РФС уточнили, что в списке футболистов могут быть внесены изменения.

Напомним, российская сборная выступает в третьей группе Лиги B. 3 сентября подопечные Черчесова примет команду Сербии.Матч пройдет на стадионе московского «Динамо» в Петровском парке.

Во втором туре россияне сразятся венграми на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Матч пройдет 6 сентября.