Девять человек пострадали во время перестрелки в Ингушетии

Магас, 25 августа. Девять человек пострадали в результате перестрелки в Ингушетии. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах республики.

«Произошла перестрелка на почве межтейповой неприязни», — назвал причину конфликта источник ТАСС.

Инцидент произошел в городе Сунжа. Как рассказали в правоохранительных органах, в ходе конфликта также завязалась драка между родственниками раненых. В потасовке пострадали еще три человека.

Ранее в Ингушетии прошла спецоперация, в ходе которой силовики нейтрализовали трех боевиков террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Также во время спецоперации два спецназовца получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.