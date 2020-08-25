Россиянка отдала три миллиона рублей, чтобы вернуть зятя из-за границы

Москва, 25 августа. Россиянка заплатила 3 млн рублей, чтобы вернуть депортированного зятя. Лица, предлагавшие решить все вопросы с документами, оказались мошенниками.

Источник в правоохранительный органах рассказал, что мужа 41-летней Маргариты депортировали в одну из бывших советских республик. Ему отказали в праве въезда на территорию России, пишет KP.Ru.

Теща, видя, как страдает ее дочь, решила помочь. Мошенники уговорили ее заплатить крупную сумму и уладить все проблемы. Они заявили, что у них есть связи с профильных ведомствах.

«Помощники» исчезли сразу после получения трех миллионов, и женщина обратилась в полицию. Правоохранители ищут мошенников, а статус «персоны нон грата» у зятя не изменился.

Ранее сообщалось, что мошенники использовали селфи с паспортом для оформления кредита. Жертвой преступников стал житель Москвы.

Еще один неприятный случай тоже произошел в столице. Пенсионерка лишилась 2,4 млн рублей после опроса в Интернете.