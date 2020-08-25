Певец Джанго: Мы ведем войну всегда лишь за любовь

Однодневный фестиваль «Традиция» состоялся на днях в подмосковном Захарове. В рамках мероприятия прошли лекции, концерты, мастер-классы, презентации. Информационным партнером фестиваля выступило Федеральное агентство новостей.

Поскольку я являлся участником «Традиции», мне трудно оценить его объективно. Мне здесь очень нравится, но поговорим немного о другом.

Мне бы очень хотелось видеть на фестивале модную молодежь. Тут очень много серьезных, явно творческих людей. В общем, здесь все свои! А видеть хотелось бы побольше тех, кто проводит свободное время в ночных клубах. Они должны иметь охват пошире. Не просто ходить на дискотеки и дрыгать телом, а иметь еще и такого рода наполнение.

«Традиция» нуждается в них. Потому что эти люди где-то слушают исполнителей, рекламирующих наркотическое опьянение и, говоря советским языком, легкомысленный образ жизни. А ведь им стоит иметь о жизни еще какие-то представления.

Здесь должны быть представлены не только те, кому за сорок. Нужно каким-то образом сделать так, чтобы это интересовало молодых людей. Это было бы действительно здорово! Я на тысячу человек, приехавших сюда, вижу таких, наверное, одного-двух. И эта тенденция мне не очень нравится.

Мы-то и так уже состоялись как хранители традиций, мы за них, если придется, будем воевать — за то, чтобы Россия сохранялась как культура с традиционным укладом. Но разговаривать нужно с молодыми людьми! Не то, чтобы это нужно было делать привлекательным. Мне кажется, что наша русская культура во всей ее полноте: пласт богатейшей литературы, живописи, музыки, в том числе советского периода, — это мощнейшая вещь, которая должна притягивать сама по себе.

Не надо убеждать в том, что русская культура великая. Не надо доказывать, что небо голубое, когда оно голубое, прекрасное, красивое! Не надо говорить: смотри, как звезды здорово сверкают безоблачной ночью. Это же очевидные вещи. Русская культура должна притягивать сама по себе.

Так что тут вопрос, наверное, к серьезным специалистам, не таким, как я. Я всего лишь человек, что-то пишущий по наитию: стихи, мелодии. Играю, пою и пытаюсь это делать хорошо. Но специалисты, наверное, могли бы объяснить, почему так происходит — когда какая-то колоссальная ценность лежит рядом: руку протяни и возьми, но она не вызывает интереса. Как такое может быть? Меня занимает эта проблема…

Это как с православием. Некоторые говорят: давайте реформировать православие, делать его привлекательным, чтобы батюшки были современные. Я всегда отвечаю на это: ребята, а вы вообще уверены, что надо все осовременивать? Вот, скажем, чистая вода — она нуждается в осовременивании? Воздух, небо, земля, яблоко — это все надо как-то усовершенствовать? Зачем, если оно уже в своем совершенном виде?

Другое дело, что не надо это ухудшать. Не надо делать яблоко гнилым, напичканным химией. Не надо загрязнять небо, коптить его невообразимым количеством выбросов. Испортить мы всегда можем! А улучшать — не надо. Давайте просто не портить то, что есть.

Традиционная русская культура, традиционное православие — это само по себе должно привлекать человека разумного. Традиционные вещи настолько мощны, что они должны просто притягивать к себе. Они должны являться неким магнитом, которым будет собираться народ.

Но получается так, как было сказано: много званых, да мало избранных. У меня такое ощущение, что русская культура наследует этот принцип. Есть величие, в которое все приглашены, а приходят — мало. Надежда только на то, что это малое количество — самое сильное. Это и есть армия. Не надо, чтобы воевал весь народ, достаточно 2–3%. Они и будут, когда придется, воевать за нашу землю, за все наше.

В конечном итоге война с нашей стороны всегда идет за любовь — чтобы нам продолжаться как народу. Мы — не о наживе. Мы — о сохранении жизни нашего народа, наших ценностей и вообще — жизни на земле. Мы хотим мыслить крупными категориями.