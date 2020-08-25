Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина
  /  Обновлено: 

Медведчук назвал жалким повышение минимальной зарплаты на Украине

301
0 Оставить комментарий

Медведчук назвал жалким повышение минимальной зарплаты на УкраинеКиев, 25 августа. Увеличение минимальной заработной платы на Украине является «скудной подачкой» властей на фоне предстоящих местных выборов. Об этом заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

25 августа Верховная рада приняла внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект, который предусматривает увеличение минимальной зарплаты до пяти тысяч гривен (около 13,6 тысячи рублей) с 1 сентября 2020 года. В настоящее время минимальная зарплата на Украине составляет 4,7 тысячи гривен.

«Это повышение давно съедено ростом тарифов на коммунальные услуги, инфляцией, падением уровня жизни украинских граждан. Эти 277 гривен — скудная подачка, единственный смысл которой заключается в предвыборном пиаре власти», — пояснил Медведчук.

Он также добавил, что «жалкое повышение» зарплаты в очередной раз демонстрирует неосведомленность и беспомощность президента Украины в экономических вопросах, так как данный шаг приведет к снижению энергоемкости производства и ставок по отдельным налогам.

«В противном случае рост фонда оплаты труда неизбежно приведет к увеличению себестоимости производимой продукции и росту цен в целом», — уверен Медведчук.

Ранее экс-глава правительства Украины Николай Азаров заявил, что страна потеряла свою независимость в результате уничтожения экономического потенциала. По его словам, после провозглашения независимости начался обвал украинской экономики, что привело к потере государственности.

Новости партнеров