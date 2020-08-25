«Труп» девушки в мешке внезапно очнулся в похоронном бюро в США

Детройт, 25 августа. В США считавшаяся мертвой 20-летняя девушка была отправлена на бальзамирование, но очнулась в похоронном бюро Детройта. Об этом сообщает местный телеканал WXYZ-TV.

Утром в воскресенье бездыханное тело Таймиши Бошамп обнаружила ее мать, после чего вызвала скорую. В течение получаса врачи пытались привести девушку в сознание, но она так и не начала дышать. Медики констатировали смерть.

Тело Бошамп передали судмедэкспертам, они также подтвердили, что девушка мертва. При этом вскрытие проводить не стали, поскольку признаки насильственной смерти отсутствовали. Труп доставили в специальном пакете в похоронное бюро, сотрудники которого обнаружили, что девушка жива и дышит.

«Сотрудники похоронного бюро открыли молнию на мешке и просто обнаружили Таймишу живой, встретившись с ней взглядом», — цитирует СМИ нанятого семьей похоронного адвоката Джеффри Фиджера.

По словам юриста, ситуация Бошамп является одним из самых больших страхов людей.

«Ее должны были забальзамировать, вот что самое ужасное. Говоря совсем откровенно, они бы уже начали сливать ее кровь», — добавил защитник.

Девушка провела в мешке для трупов полтора часа вместо того, чтобы получать помощь в госпитале. Адвокат отметил, что это время может оказаться решающими для ее выздоровления.

Сейчас Бошамп находится в критическом состоянии в больнице Синай-Грейс, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Весной необычная ситуация произошла в городе Манадо в Индонезии. Гость церемонии похорон случайно снял на видео, как усопший помахал рукой из гроба в момент погребения, однако увидел это уже после окончания траурного мероприятия.