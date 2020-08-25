Цискаридзе назвал возможную причину смерти народного артиста РФ Никонова

Владимир Никонов мог уйти из жизни из-за коронавирусной инфекции, предположил в интервью Федеральному агентству новостей народный артист России, ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе.

Ранее в пресс-службе Большого театра России сообщили о кончине народного артиста Владимира Никонова.

«Сегодня в 67-й больнице на 83-м году жизни скоропостижно скончался народный артист России, с 1957-го по 1978-й солист балета Большого театра России, педагог-репетитор Владимир Леонидович Никонов», — сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы театра.

При этом причину смерти артиста в пресс-службе не уточнили. Однако солист балета Большого театра в 1992—2013 гг., ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе в интервью корреспонденту ФАН высказал предположение, что Никонов мог скончаться от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

«Очень жалко, что произошла такая трагедия. Сейчас всем пытаются рассказать, что это воспаление легких, но такое заболевание летом, в августе, появилось у человека, который никогда не болел, никогда не прогуливал работу, был предан своему театру и своему делу. И тут вдруг он попадает с двухсторонним воспалением легких в больницу. Причем в тот момент, когда театр начал работать в период страшнейшей пандемии. Ситуация, действительно, очень тяжелая, но, когда всех убеждают, что это не коронавирус, а просто воспаление легких, — никто в театре не верит. Конечно, это трагедия для всех членов семьи, я всем написал уже — сыну, невестке», — сообщил Цискаридзе.

Собеседник ФАН напомнил, что последний раз виделся с Владимиром Никоновым 26 июня, во время прощания с советским и российским артистом балета, педагогом, народным артистом СССР Николаем Фадеечевым. И в тот день Никонов «выглядел великолепно».

«Не было никаких признаков того, что этот человек может скоро уйти. Но, к сожалению, мы все смертны. Он давал уроки в зале, где находилось по 40 человек, в самый разгар пандемии. Когда вокруг все болеют. И поэтому слабо верится, что у него было обычное воспаление легких. Это большая трагедия, и мне очень тяжело, потому что я очень много общался с Владимиром Леонидовичем. Когда я пришел в театр, он был заместителем заведующего труппой, то есть был начальником, и его очень любили. Он был очень тихим человеком. К сожалению, последние ученики не всегда были качественные, вели себя не очень корректно. Но пусть это останется на их совести, а старшее поколение его, конечно, очень любило, ценило», — заключил Цискаридзе.

Напомним, Владимир Никонов родился 28 ноября 1937 года. Окончил Московское хореографическое училище (ныне Московская государственная академия хореографии), после чего был принят в балетную труппу Большого театра. В 1978 году завершил карьеру танцовщика и стал педагогом-репетитором Большого театра.