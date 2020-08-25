Российские туристы начали получать кешбэк за путешествия по стране

Москва, 25 августа. Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что российские туристы начали получать кешбэк за туры по России.

Она напомнила, что 21 августа в России стартовала программа, в рамках которой можно вернуть часть средств от путевки. Программа действует всего неделю — купить тур с кешбэком можно будет до 28 августа включительно.

По словам Догузовой, программа успешно работает. Российские туристы активно приобретают туры через сайт мирпутешествий.рф. Она также добавила, что с момента запуска программы сайт посетило более миллиона уникальных пользователей.

«Туристам, в соответствии с условиями программы, платежной системой МИР начисляется кешбэк. Всего, на утро вторника туристы приобрели туров и размещений в отелях более чем на полмиллиарда рублей», — пояснила глава Ростуризма.

По ее словам, наибольшей популярностью пользуются курорты южных регионов, а также Санкт-Петербург и Ставропольский край. Кроме того, российские туристы проявляют большой интерес к турам в Приморье, Башкирию, Нижегородскую область и Татарстан.

«Наша ключевая задача - сделать отдых в стране для тех, кто решил провести его в России, доступнее и разнообразнее. Программа также должна помочь бизнесу преодолеть негативные последствия кризиса и строить планы на будущее», — добавила Догузова.

Глава Ростуризма отметила, что ведомство планирует восстановить потенциал туристической отрасли в России, а также дать ей мощный толчок для дальнейшего развития.