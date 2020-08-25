Эксперты объяснили, кто на Украине будет расплачиваться за новый кредит ЕС

Очередной кредит от европейцев — это будущие выплаты не только этого поколения украинцев, но и их детей и внуков. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Новый кредит для Украины

Верховная рада в ходе внеочередного заседания ратифицировала меморандум о взаимопонимании между Украиной и Европейским союзом о получении Киевом макрофинансовой помощи ЕС в сумме до 1,2 млрд евро. За принятие соответствующего законопроекта проголосовали 248 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке, законопроект был разработан с целью вступления в силу подписанных 23 июля 2020 года в Брюсселе международных договоров относительно получения макрофинансовой (кредитной) помощи Европейского союза в сумме до 1,2 млрд евро.

«В связи с негативными финансово-экономическими последствиями, обусловленными распространением острой респираторной болезни COVID-19, Европейским парламентом и Советом 25 мая 2020 было принято окончательное решение о возможности предоставления «исключительной» макрофинансовой (кредитной) помощи странам Европейской политики соседства, в частности Украине, для поддержки усилий по преодолению ими последствий кризиса, обусловленного распространением COVID-19», — говорится в пояснительной записке.

«Кабала будет только усиливаться»

Как отметил политолог Владимир Карасев, вне сомнений полученный транш уже расписан для Украины европейскими партнерами. Населению лучше точно не станет.

«Большая часть средств будет возвращена европейским партнерам в качестве погашения долгов, часть будет разграблена украинскими властями и часть пойдет на закупку американского оружия, производимого на европейских заводах. Кабала, в которой находится Украина, будет лишь усиливаться. Впереди — торговля землями, стратегическими предприятиями и территориями», — пояснил Владимир Карасев.

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин уверен, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает врать своим избирателям. Очередной кредит от европейцев — это будущие выплаты не только этого поколения украинцев, но и их детей и внуков.

«Зачем он берет эти деньги? Неужели не догадывается, что их не только возвращать надо, но и расходовать с умом. Но не распиливать и не разливать по карманам власть имущих. На самом деле, Зеленский не выстраивает страну, борющуюся с коррупцией. Ведь если бы он начал с ней бороться, то начал бы с таможни, о чем недавно говорил Дмитрий Гордон. И наведя там порядок, получил бы доходы, превышающие все транши МВФ и европейцев. Но он это не делает или это ему не нужно. Почему? Да потому что обманывать украинский народ — это главное свойство украинских же лидеров», — добавил Антон Бредихин.

Политолог Алексей Живов заметил, что Украина находится в непростом экономическом положении. Она вынуждена занимать деньги на международных рынках под большие проценты.

«Потому даже такая сумма Владимиру Зеленскому нужна. Но в его же интересах распределить эти деньги на строительство дорог или обеспечение больниц», — заключил Живов.

Ранее эксперты рассказали о главной проблеме Украины. По их мнению, страна находится под внешним управлением. Украина окончательно потеряла свой суверенитет.