Кучера раскрыл причину ухода с НТВ

Москва, 25 августа. Известный актер Оскар Кучера признался, что ушел из шоу «Звезды сошлись» телеканала НТВ. Причины этого решения он раскрыл в переписке с друзьями в комментариях в соцсетях.

Вести передачу вместе Кучере в свое время предложила Лера Кудрявцева. Коллеги работали в качестве ведущих проекта «Звезды сошлись» с 2017 года. В основном на шоу обсуждались скандалы из жизни звезд. Одна из нашумевших историй была связана с дочерью королевы российского шансона Любови Успенской — девушка заявила на передаче, что мать постоянно над ней издевалась.

Популярность передачи положительно сказалась на гонорарах Кучеры как ведущего корпоративов. Как пишет KP.RU, за одно мероприятие артист получал по 15 тысяч евро. Кроме того, часто Кучера и Кудрявцева вели корпоративы вместе, последней при этом платили в два раза больше.

Весной Кучера заразился коронавирусом и на какое-то время выпал из эфира. Актер обещал, что обязательно вернется на экраны после отпуска, но, видимо, поклонники уже не увидят ведущего в любимом шоу.

«Ушел с НТВ, не выдержал! <...> Силы закончились копаться в д….е», — эмоционально объяснил причину своего ухода Кучера в соцсетях.

При этом артист не беспокоится, что останется без работы. В новом сезоне его уже ждут съемки и театральные постановки. Друзья похвалили Кучеру за смелое решение, ведь в пандемию многие артисты лишись доходов.